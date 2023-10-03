حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: رشد نفقاتك

مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه يمد يد المساعدة لمن حوله دون لحظة تردد، وصادق فى تعاملاته مع الناس، وقادر على التأقلم مع كل المتغيرات التى يتعرض لها.

برج الدلو فى حظك اليوم 4 أكتوبر

مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه المقدرة على تحليل الأحداث التى تحدث من حوله بشكل دقيق، ويفكر بها بشكل منطقى ومنظم ويحب مطالعة الأبتكارات الجديدة ويعرف كل ما هو جديد.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

عليك أن ترشد من نفقاتك الفترة الحالية، واستثمر فى بعض المدخرات التى لديك لتحصل منها على أرباح متوقعة فى المستقبل القريب، ولا تشترى أى شىء لا تحتاج له.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعرف على شريك جديد وافتح قلبك له، لعله هو من ترتاح له، وتشعر معه بالسعادة الكبيرة، مع التعرف عليه بشكل جيد فقد يكون فى توافق بين الأفكار والمشاعر الرومانسية.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

اذهب للتدليك أو اقض يوما فى منتجع صحى وستشعر بشعور رائع، من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بصحتك ولياقتك البدنية، يمكنك أيضًا تجربة أنظمة صحية مختلفة لمعرفة النظام الأنسب لك.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تستشير فى بعض أمورك أهل الثقة حتى تستمد منهم الخبرات المتراكمة والحكمة، مع وضع خطط طويلة الأجل لمشروعك حتى تحقق مشروعك على أرض الواقع.





برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: طور نفسك

مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه يملك العزيمة القوية والإرادة على تحقيق كل الأهداف بسهولة، مع النجاح بشكل مذهل فى حياته العملية ويحقق شهورة عالية.

برج الثور فى حظك اليوم 4 أكتوبر

مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية هادئة وذكية وقادر على التفكير بشكل منقطع النظير وحكيم، ويمكن الاعتماد عليه بسهولة ومساعدة من حوله.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

لديك شغف ما يجعلك قادرا على إنهاء عملك بشكل مبكر دون أن تؤجله لوقت آخر، لتشعر بالإنجاز ومزيد من الراحة، مع ترقب الترقية التى تتمناها منذ سنوات عديدة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عليك أن تحتوى شريك الحياة وتجلس وتتحدث معه بكل هدوء ومعرفة كل ما يفكر به وما يشعر به، لتكون قادرا على جعله يشعر بالرضا مع أعطائه هدية مميزة تقديراً له.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تقلل من تناول الكافيين الذى تتناوله خلال اليوم، مع الشعور بالأرق فى الأوقات المسائية عند الذهاب للنوم، وحاول أن تتناول طعام صحى قليل الزيوت.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تتقبل أى نصيحة من الشخص الذى تثق به، واسمعه بكل تركيز، واعمل على تطوير نفسك حتى تكون قادر على مواجهة التحديات المختلفة بكل جرأة وبدون خوف.





برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: خطوة ذكية

مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه المقدرة على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف من حوله، ويحب العمل فى وظائف كبيرة، ولا يسمع الرأى الآخر.

برج الأسد فى حظك اليوم 4 أكتوبر

مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم، ومخلص لأحبابه حد الجنون، ويعشق القراءة ليعرف ما يحدث من حوله ويشعر بالغضب طوال الوقت من أقل شىء.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الرحال فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

عليك أن تسير على خطط صحيحة وقوية بالقدر الكافى، الذى يضمن لك النجاح بشكل سريع دون التعرض لأى خسارة كبيرة، ولديك رؤية فى المستقبل بشكل ثاقب وقادر على أخذ خطوة ذكية.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تبتعد عن أى شخص يتقرب منك، فحاول أن تعطى للناس فرصة لعلك تجد شريك الحياة المستقبلى المناسب الذى يحتويك بالقدر الذى ينسيك الماضى بكل أحداثه الأليمة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تهتم بصحتك بشكل كبير، مع الالتزام بتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة، مع شرب الماء بكثرة لتخلص جسمك من أى سموم لصحة أفضل.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت قادر على التعرف على أشخاص جدد، ما يجعلك تكتسب الأصدقاء بسهولة، من لباقتك الكبيرة، وحرصك على التعامل مع الناس من حولك بشكل مثالى بدون تكبر.





برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: كن مستعدا

مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يحب العيش بحرية بعيدا عن أى قيود، ويحب الضحك والفكاهة، ويكتسب العديد من الأصدقاء بسهولة، لكن لا يحب أن يسمع الرأى الآخر.

برج الميزان فى حظك اليوم 4 أكتوبر

مولود برج الميزان يتمتع بشخصية جذابة ولديه مشاعر رومانسية حساسة، ويقدر المبادئ فى الحياة ويحب أن يسير عليها طوال حياته ولا يغيرها مهما حدث من حوله.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان مصطفى قمر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

عليك أن تقبل الفرصة التى تأتيك بشكل سريع، ولا تضيع الوقت حتى لا تبتعد عنك وتشعر بعدها بالندم مع محاولة تعلم لغة جديدة لتشعر بالتقدم والتميز خلال أداء عملك.

برج الميزان حظك اليومعلى الصعيد العاطفى

وسع من دائرة معارفك حتى تتعرف على حب حياتك الذى طالما تبحث عنه، مع أعطائه فرصة ليعرف كم أنت شخص رومانسى ولديك مشاعر مرهفة حساسة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

نظم مواعيد نومك، ولا تسهر لوقت متأخر من الليل، مع تناول الطعام قليل السعرات الحرارية حتى تستعيد رشاقة جسمك من جديد، مع ممارسة رياضة الجرى ليكون فى نتيجة سريعة.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تكون مستعدا لأى تغيير فى الوظيفة التى تعمل بها، فقد تجد نفسك فجأة تحتاج للسفر إلى الخارج، لتنمى من مهاراتك وتكتسب خبرات عديدة تنفع بها مشروعك فيما بعد.





برج الجدى.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: انصت للتعليمات

يتميز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الجدية فى التعامل، كما يستطيع تحمل المسئولية فى عمله، والذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول للمشاكل التى يواجهها.

برج الجدى فى حظك اليوم 4 أكتوبر

يتسم مولود برج الجدى بصفات أخرى منها حبه للأماكن الهادئة وحرصه على الجلوس فيها لفترة طويلة، كما يمتلك عقلية تجارية تساعده على إيجاد أفكار مميزة لمشاريع تجارية ناجحة.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة أنغام، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

انصت لتعليمات رؤسائك ونفذها دائماً، واطلع على كل ما هو جديد ومختلف فى مجالك المهنى حتى تنجح فى ابتكار أفكار مميزة تساعدك على التقدم للأمام.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

ابحث عن شريك حياة يتوافق معك فى العديد من صفاتك حتى تشعر معه بالسعادة، وتكون أسرة صغيرة مستقرة، كما كنت تحلم طوال الوقت.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

احرص على شرب الماء والعصائر الخالية من السكر حتى تحافظ على صحتك وتتجنب الإصابة بالسمنة التى كنت تعانى منها من قبل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة أن ينفذ تعليمات رؤسائه طوال الوقت، ويبحث عن شريك حياة يشعر معه بالسعادة والحب الذى يحلم به.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: اجتهد

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد للمرح، لذلك يعد بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله، كما يعشق عائلته ومجتهد فى عمله.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 4 أكتوبر

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المزاجية التى تؤثر على قراراته فى بعض الأحيان، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير

برج الجوزاء الممثلة نيكول كيدمان، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تجتهد خلال هذه الفترة فى عملك، ولا تهمله بسبب مرورك بمشاكل شخصية حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك، لذلك عليك بوضع خطة تساعدك على النجاح الفترة المقبلة.

برج الجوزاء حظك اليومعلى الصعيد العاطفى

إذا شعرت بتغير مشاعرك تجاه الحبيب غادر على الفور، ولا تستمر على أمل أن تعود مشاعرك القديمة تجاهه مرة أخرى حتى لا تظلمه معك.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

التزم بنظام غذائى ومارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك، كما عليك بالحصول على قسط كافٍ من النوم حتى تشعر بالحيوية والنشاط.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يلتزم بعمله ويضع خطة تساعده على النجاح والتفوق حتى يستطيع منافسة من حوله طوال الوقت.





برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: حب وونس

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وممارسة التمارين الرياضية وخوض المغامرات المثيرة التى تساعد على زيادة ثقافته من خلال التعرف على عادات وتقاليد الشعوب المختلفة.

برج الحمل فى حظك اليوم 4 أكتوبر

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها تسرعه فى اتخاذ القرارات وعناده الشديد، ورغم مساعدته الدائمة لمن يحتاج إليه إلا أنه يتسم أحياناً بالأنانية.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل

الفنانة نادية الجندى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

التزم بقواعد العمل ولا تخالفها حتى تتجنب الوقوع فى الأخطاء، كما عليك البحث عن أفكار جديدة ومختلفة تساعدك على التقدم فى العمل مع مرور الوقت.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تحسن علاقتك بشريك حياتك ولا تعانده طوال الوقت، وافهمه جيداً حتى تحافظ على استقرار هذه العلاقة، كما عليك تجنب الإنصات لمن يحاولون هدم بيتك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، مع اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التى تحتاج إليها حتى تشعر بالنشاط والحيوية.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يلتزم بقواعد العمل ويحسن علاقته بشريك حياته حتى يشعر بالحب والونس الذى يحلم به طوال الوقت.





برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: مثل أعلى

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية حكيمة مميزة، لذلك فهو يؤهل دائماً لتولى المناصب الإدارية المختلفة، كما يتحلى بالذكاء الذى يساعده على حل جميع المشاكل.

برج العقرب فى حظك اليوم 4 أكتوبر

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حبه لعائلته وحرصه على حمايتهم، كما يتسم بالمرونة والكرم والقدرة على تحمل المسئولية كما يتسم بحبه للرياضة وممارستها بشكل يومى.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الدكتور مجدى يعقوب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

اهتمامك بأدق التفاصيل يساعدك على تجنب ارتكاب أى خطأ فى العمل، لذلك فأنت متفوق دائماً بذكائك وقدرتك على ابتكار أفكار مميزة واهتمامك بالتفاصيل المختلفة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حبك الشديد لأسرتك جعلك تشعر بالسعادة والحب دائماً ومثل أعلى لمن حولك، وحرصك على الجلوس لفترة طويلة مع أطفالك جعلهم يشعرون بالأمان بجوارك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

حرصك على ممارسة التمارين الرياضية جعلك تشعر بالحيوية والنشاط والتمتع بجسم رياضى متناسق، كما ساعدك فى الحفاظ على صحتك طوال الوقت.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى، كما اعتاد دوماً ويبتكر المزيد من الأفكار المبدعة التى تحتاج إليها المؤسسة التى يعمل بها.





برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: قليل من الجهد

برج الحوت من الأبراج القيادية الحماسية الذين يمتلكون شخصية لا تهدأ إلا عند الوصول للنجاح، برج الحوت طيب لكنه صاحب مزاج متقلب، صريح للغاية، حاد وحازم فى اتخاذه للقرارات، شجاع بتهور، واثق بنفسه لأبعد الحدود.

برج الحوت فى حظك اليوم 4 أكتوبر

شخصية برج الحوت نشيطة على الصعيد العام، صاحب شخصية قوية وحضور مميز، عقلانى مبدع وصاحب أفكار خلاقة، يفكر بإيجابية ويهتم بالجانب العملى، شخصية حرة يرفض الإملاءات والقيود.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، وفى إطار هذا السياق يقدم

"اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحسن نسبى على الصعيد العملى، مع بعض المعوقات الصغيرة التى تقلل من أدائه فى العمل، لكنها مع ذلك تتحول لتحديات يحاول الحوت التغلب عليها فى أسرع وقت، فالتزم بالهدوء ولا تتسرع وكل ما تريده سيتحقق.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هذا هو الوقت المناسب لشفاء علاقتك العاطفية، ستبدأ فى إدراك أنه من الأفضل أن تتخلى عن ضغائنك القديمة وتركز بدلاً من ذلك على إعادة بناء حياتك وعلاقاتك، ستظهر المشكلات فجأة لكن لا ينبغى تضخيمها.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

عدم انتظام نومك فى هذه الفترة قد يؤثر بشكل كبير على مزاجك وصحتك النفسية، فحاول تنظيم مواعيد النوم مع الانتظام فى أداء التمارين الرياضية بشكل دورى لما فيها من تحسين للصحة البدنية والمزاجية أيضاً.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة صعبة على الحوت ما تلبث أن تنقشع غيامها مع مرور الوقت، بل وهناك تحسن كبير على كل الأصعدة لا ينتظر سوى قليل من الجهد والمثابرة على تغيير الأحوال، استمر فى سعيك ولا تتوقف لأى شىء.





برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: فترة مهمة

برج القوس من الأبراج الاجتماعية، قادر على تفهم وجهات نظر الآخرين، يجمع بين العاطفة والعقل، يمتاز بالحكمة فى التعامل، دبلوماسى ولبق فى الحديث ويمتاز بالمرونة، لديه قدرة فائقة على الإقناع.

برج القوس فى حظك اليوم 4 أكتوبر

شخصية برج القوس حكيمة جداً، يلجأ إليه الآخرون للمشورة، قادر على فهم مشاعر ودوافع الآخرين، صاحب نظرة إيجابية عملية مستقبلية، شخصيته مميزة، مزاجيته منضبطة، يعشق الهدوء والسكينة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

استقرار الأوضاع ليس معناه أن هناك تحسنا مستقبليا، بعض المجازفة أحياناً ستفيدك بالشكل المناسب، حاول استثمار خبراتك بشكل أكثر عملية عن ذى قبل، تحتاج فى المرحلة الحالية تعديل أوضاعك بشكل أفضل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

العملية المبالغ فيها شىء سلبى على حياة القوس، العواطف لا نخفيها عن شركائنا أو أصدقائنا وعائلاتنا، تحتاج من وقت لآخر أن تزيح عن عاتقك بعض المشاعر السلبية، لن يؤثر ذلك على نظرة شريكك لك، بل بالعكس سيزيد من الروابط بينكما.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

النشاط العقلى ممتاز لكنه يحتاج أيضاً للراحة، حاول أخذ إجازة لفترة معينة لإعادة ترتيب الأوراق بداخل عقلك مع التفكير فى المستقبل بشكل منظم مرتب هادئ، فلتكن عطلة رياضية وفترة نقاهة عقلية.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة مهمة فى حياة القوس لما فيها من بعض التغيرات على عدة جوانب، لكنها مع ذلك تظل فترة محورية من حيث رؤية الأمور بشكل مختلف وفريد، مع التفكير الفعال فى الخطوات المستقبلية والتى تتناسب مع المرحلة المقبلة.





برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: تغيرات إيجابية

برج السرطان من الأبراج المتفردة فى تكوينها، التميز والحكمة من أهم صفاته، برج يجمع بين العاطفة والعقل، بين الفعل والحلم، برج صريح وعملى للغاية، يسعى لتنفيذ أحلامه على أرض الواقع، يعشق الأسرار خاصه أسراره، فلا يحب أن يشاركها مع أحد، حتى وإن ظهر عكس ذلك فهو لا يقول كل ما لديه.

برج السرطان فى حظك اليوم 4 أكتوبر

برج السرطان صاحب شخصية تميل للعملية أكثر عموماً، فبالرغم من كونه منطلق وعاشق ومحب للحياة إلا أنه يسعى بكل جدية لتحقيق أحلامه فى الواقع، عاطفى جداً لكنه يحاول أن يحتفظ بمشاعره لنفسه، يتحمل نتائج قراراته بكل جدية ومسئولية.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان

الفنانة

نرمين الفقى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

تواجه بعض الارتباك المؤقت كنتيجة طبيعية لتغيرات طارئة فى عملك، ستتحسن الظروف فى وقت قريب، كل ما عليك هو الاستمرار فى العمل وتحسين أدائك وإنتاجيتك، ولتترك ما يشغلك عن سعيك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحتاج لوقت معين من الفضفضة حاول التنفيس عما فى قلبك لكن تخير من يمكنه أن تتحدث معه، بعض المقربين يكونوا هم السبب الحقيقى لأزماتنا، لا تدع أحدا يقترب منك بشكل كبير، اجعل دائرتك قاصرة على أشخاص قلة ثقة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

إهمالك ممارسة الرياضة سيعود عليك بالسلب فى كل المناحى، الرياضة ليست رفاهية، بل هى جزء من روتين يومى فى حياة الإنسان تمنحه الاستقرار النفسى والبدنى، خصص وقتا للتمارين حتى لو فى المنزل ولا تتكاسل.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

المرحلة الحالية مرتبكة قليلاً، لكن لا تخف فهو ارتباك مؤقت ما تلبث الأمور أن تعود كما سبق بل وأفضل، لكن ينبغى عليك الأخذ فى الاعتبار ارتباكات عديدة مستقبلية، ليست بسببك لكن بسبب الظروف العائلية، حاول التفكير فى كل الاحتمالات الممكنة، وحاول أن تأخذ استراحة واستعد لتغيرات إيجابية فى الفترة المقبلة.





برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر: المرونة مطلوبة

برج العذراء من الأبراج القوية بدنياً ونفسياً، قيادى بالفطرة، صاحب شخصية قوية ومميزة وطاغية، قيادى حر لا يقبل الإملاءات، معتد بنفسه وواثق بذاته وقدراته بدرجة مبالغ فيها أحياناً.

برج العذراء فى حظك اليوم 4 أكتوبر

شخصية مولود العذراء متقلبة بشكل فريد، مزاجى أحياناً، لكنه عملى وملتزم لأبعد الحدود، متمسك برأيه وعملى بشكل كبير ما يجعله متشائما أحياناً، واقعى وشديد الذكاء وصاحب ذهن صافى وحاضر فى أغلب الأوقات.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

المرونة مطلوبة فى هذه المرحلة لما لها من تأثيرات كبيرة على حياتك المهنية، حاول التريث والاستماع للآخرين وتعقل وجهات نظرهم، لا تحتاج للمجازفة فى تلك الفترة المصيرية، تريث قبل اتخاذ أى قرار.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الحياة عبارة عن نقاش مزدوج بين شريكين، تمسك أحدكما برأيه لا يعنى بالضرورة أنه الأصح، حاولا الوصول لنقطة وسط لحل أى خلاف بينكما، ولا تدعا تلك الأزمات تتصاعد لمجرد اعتداد كل منكما بننفسه على الآخر.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

الجانب الصحى البدنى لديك فى أوج قوته، لكن تحتاج لفصل عقلك عن الضغوط لوقت ما، حتى يتسنى لك التفكير بشكل عملى، وأكثر فاعلية عما ذى قبل، حاول ممارسة تمارين اليوجا أو احصل على إجازة لوقت قصير، تحتاج لتلك الهدنة مع نفسك فى هذا الوقت.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مرحلة مهمة فى حياة مولود العذراء، تتشابك عنده الموضوعات وتتكاثر الضغوط، لكن هو أهل لها، بعض التفكير فى الوضع الحالى مع النظرة المستقبلية ستجعل مستقبلك فى أفضل شكل ممكن، أفضل حتى من الشكل الذى يتوقعه، فقط حاول التركيز أكثر إذا كنت من مواليد برج العذراء.



