وصفات طبيعية لتقشير القدمين للتخلص من خلايا الجلد الميتة.. سهلة وبسيطة

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- Youm7) يساعد تقشير الجلد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف البشرة، ولهذا تحرص كل امرأة هلى تقشير بشرتها وخاصة القدمين التي تتعرض للشمس لفترة طويلة مما يؤثر على لونهما، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتقشير القدمين، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لتقشير القدمين
وصفة زيت جوز الهند لتقشير القدمين
يجب تحضير كوب ملح إبسوم مع ربع كوب من زيت جوز الهند ، 3-4 قطرات من أي زيت طبيعى، وربع كوب زيت فيتامين " E "، ثم مزج جميع المكونات في وعاء وحفظها وتركها لبضعة أيام، مع وضع الخليط على القدمين وفركه بلطف لمدة 20 دقيقة على الأقل، مما يساعد على ترطيب البشرة وتجديد شبابها.
تقشير القدمين وصفة القهوة المطحونة لتقشير القدمين
يجب تحضير 2 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة، مع 2 ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خلط جميع المكونات لعمل عجينة سميكة، ثم وضع العجين على القدمين مع التدليك لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسل القدمين للتخلص من خلايا الجلد الميتة.
وصفات طبيعية لتقشير القدمين
وصفة الليمون والسكر لتقشير القدمين
يجب تحضير ربع كوب من زيت جوز الهند، و2 كوب سكر (حبيبات)، و9-10 قطرات من زيت الليمون العطري، ونصف ملعقة صغيرة برش الليمون (اختياري)، ثم خلط المكونات معاً ووضع الخليط على القدمين مع التدليك حيث تساعد الوصفة في تقشير خلايا الجلد الميتة وترطيبهما.
طرق طبيعية لتقشير القدمين
وصفة صودا الخبز لتقشير القدمين
يجب تحضير 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز، مع
ملعقة كبيرة من الماء لعمل عجينة سميكة ووضعها على القدمين مع التدليك لمدة 10 دقائق، حيث تساعد في التخلص من الجلد الميت.
وصفة الفراولة والسكر لتقشير القدمين
عليكِ تحضير نصف كوب سكر حبيبات و2 فراولة مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون، مع هرس الفراولة وخلطها بالسكر مع إضافة زيت الزيتون وخلطه جيداً، ثم وضع الخليط على القدمين والإنتظار لمدة 20 دقيقة قبل غسلهما، وتناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الحساسة، كما تعمل على ترطيب القدمين.
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