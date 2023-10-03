10 حيل لإزالة الشعر بالشمع بدون ألم.. تحضير البشرة مهم

MENAFN - Youm7) إزالة الشعر بالشمع هي إحدى الطرق الشائعة والفعالة للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه. ومع ذلك، يمكن أن تكون عملية إزالة الشعر بالشمع مؤلمة وقد تسبب تهيجًا للبشرة إذا لم يتم تنفيذها بالطريقة الصحيحة. في هذا التقرير من موقع "Style craze" نستعرض بعض الحيل والنصائح التي يمكن أن تجعل عملية إزالة الشعر بالشمع أقل إيلامًا وأكثر راحة:تأكدي من أن طول الشعر مناسب للشمع: يجب أن يكون طول الشعر المراد إزالته بين 1⁄4 إلى 1⁄2 بوصة. إذا كان الشعر قصيرًا جدًا، فقد يكون من الصعب للشمع التمسك به وإزالته بشكل فعال.تحضير البشرة:قبل إزالة الشع بالشمع، قومي بتنظيف البشرة جيدًا وتجفيفها بلطف. ويفضل أن تقومي بالاستحمام بالماء الدافئ قبل إزالة الشعر بالشمع لتفتيح المسام وتسهيل إزالة الشعر وتنظيف البشرة بعمق مما يقلل من احتمالية ظهور الطفح الجلدي بعد إزالة الشعر.





تنظيف البشرة





التقشير قبل الجلسة: يساعد التقشير قبل إزالة الشعر بالشمع على إزالة الجلد الجاف وتخفيف الشعر الناشئ أيضًا، مما يسمح بإزالته بسهولة أثناء العملية. يساعد التقشير على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، مما يسمح للشمع بالالتصاق بشكل أفضل بالشعر، مما يسهل إزالته.استخدمي مسحوق القرنفل:قبل وضع الشمع، رشي بعض مسحوق القرنفل الطبيعي على البشرة. هذا المسحوق يعتبر مخدرًا طبيعيًا ويساعد في تقليل الألم أثناء إزالة الشمع.درجة حرارة الشمع: تأكدي من أن درجة حرارة الشمع مناسبة. يجب أن يكون الشمع دافئًا وليس ساخنًا جدًا، حتى لا تحترق البشرة. اتبعي تعليمات الشمع المحددة للحصول على أفضل نتائج.





الشمع





استخدمي الشريط بشكل صحيح:

عند وضع الشمع والشريط، تأكدي من وضع الشريط في اتجاه نمو الشعر وثبتيه بقوة. ثم اسحبي الشريط بسرعة مقابل اتجاه نمو الشعر للحصول على أفضل نتائج.

مهارة التنفس:عند سحب الشريط، حاولي التنفس ببطء وعمق. قد يساعد التركيز على التنفس في تحسين تحمل الألم والشعور بالراحة.استخدام الزيوت المهدئة: بعد إزالة الشعر، قومي بتطبيق زيت مهدئ على البشرة لتهدئتها وترطيبها. يمكن استخدام زيت اللافندر أو زيت جوز الهند لتهدئة البشرة وتقليل التورم والاحمرار.





تجنبي العوامل المهيجة:بعد إزالة الشعر بالشمع، تجنبي تعريض البشرة للعوامل المهيجة مثل أشعة الشمس المباشرة أو المنتجات الكيميائية القاسية. احمي البشرة وقومي بترطيبها بشكل منتظم.الاهتمام بالعناية اللاحقة:للحفاظ على بشرة ناعمة وصحية بعد إزالة الشعر بالشمع، قومي بتنظيف البشرة بلطف وترطيبها بشكل يومي. استخدم منتجات مهدئة وترطيب للحفاظ على التوازن الطبيعي للبشرة.