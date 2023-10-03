4 خطوات للعناية ببشرة الأطفال فى فصل الخريف.. منها الترطيب والنظافة

(MENAFN
- Youm7) تعتبر بشرة الأطفال أكثر أنواع البشرة حساسية ورقة، بداية من الأطفال الرضع حتى عمر الـ8 سنوات، ومع عودة المدارس قد تعلن الأم حالة الطوارئ لكي تستطيع توفير أفضل رعاية وحماية لأطفالها، خاصة مع بداية فصل الخريف الذي يعتبر من أكثر فصول العام المتغيرة وغير المستقرة، لذا نستعرض بعض الخطوات للعناية ببشرة الأطفال وفقاً لموقع "houseofwellness".
الاهتمام بالنظافة والترطيب
يجب الاهتمام بنظافة الطفل خاصة عند العودة من المدرسة وقبل الخلود للنوم، منها الاستحمام بالماء الدافئ، بجانب ترطيب البشرة بملطف أو بزيت للأطفال.
ترطيب البشرة
غسل الملابس
قد تكون العلاقة بين غسل الملابس والعناية بالبشرة أمر بعيد، لكن في الحقيقة غسل الملابس له علاقة كبيرة بالعناية بالبشرة، خاصة الملابس الداخلية، يجب الاهتمام بنظافتها وغليها في الغسالة وتغييرها مرتين في اليوم أو أكثر إذا تطلب الأمر.
النظافة
شرب المياه
قد يكون الأمر غريباً بعض الشيء، خاصة أن الأمهات تخاف من احتياج الطفل للتبول بشكل مستمر، لكن يجب على الأم توفير زجاجة مياه لطفلها في المدرسة، والاهتمام بشربه 4 أكواب كبيرة من المياه، مع الامتناع عن ذلك قبل النوم بساعة حتى لا يشعر الطفل بالانزعاج أو الاحتياج لاستيقاظه لدخول الحمام.
تغيير الحفاضات
إذا كان الطفل في الروضة أو الحضانة ولا يزال يرتدي حفاضة، يجب على الأم الاهتمام بمواعيد تغيير الحفاضات، وإخبار المختصة بذلك في الحضانة الخاصة بطفلك أنه يجب أن يغير الحفاض عند الأمتلاء فوراً وقبل أن يسرب.
النظافة الشخصية
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