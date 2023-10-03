4 خطوات للعناية ببشرة الأطفال فى فصل الخريف.. منها الترطيب والنظافة

MENAFN - Youm7) تعتبر بشرة الأطفال أكثر أنواع البشرة حساسية ورقة، بداية من الأطفال الرضع حتى عمر الـ8 سنوات، ومع عودة المدارس قد تعلن الأم حالة الطوارئ لكي تستطيع توفير أفضل رعاية وحماية لأطفالها، خاصة مع بداية فصل الخريف الذي يعتبر من أكثر فصول العام المتغيرة وغير المستقرة، لذا نستعرض بعض الخطوات للعناية ببشرة الأطفال وفقاً لموقع "houseofwellness".

الاهتمام بالنظافة والترطيب

يجب الاهتمام بنظافة الطفل خاصة عند العودة من المدرسة وقبل الخلود للنوم، منها الاستحمام بالماء الدافئ، بجانب ترطيب البشرة بملطف أو بزيت للأطفال.

ترطيب البشرةغسل الملابس

قد تكون العلاقة بين غسل الملابس والعناية بالبشرة أمر بعيد، لكن في الحقيقة غسل الملابس له علاقة كبيرة بالعناية بالبشرة، خاصة الملابس الداخلية، يجب الاهتمام بنظافتها وغليها في الغسالة وتغييرها مرتين في اليوم أو أكثر إذا تطلب الأمر.

النظافةشرب المياه

قد يكون الأمر غريباً بعض الشيء، خاصة أن الأمهات تخاف من احتياج الطفل للتبول بشكل مستمر، لكن يجب على الأم توفير زجاجة مياه لطفلها في المدرسة، والاهتمام بشربه 4 أكواب كبيرة من المياه، مع الامتناع عن ذلك قبل النوم بساعة حتى لا يشعر الطفل بالانزعاج أو الاحتياج لاستيقاظه لدخول الحمام.





تغيير الحفاضات

إذا كان الطفل في الروضة أو الحضانة ولا يزال يرتدي حفاضة، يجب على الأم الاهتمام بمواعيد تغيير الحفاضات، وإخبار المختصة بذلك في الحضانة الخاصة بطفلك أنه يجب أن يغير الحفاض عند الأمتلاء فوراً وقبل أن يسرب.

النظافة الشخصية



