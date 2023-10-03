الإحصاء: الفئة العمرية 20-25 سجلت أعلى نسبة زواج عام 2022

MENAFN - Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2022، أنالفئة العمرية "من 25 إلى أقل من 30 سنة" سجلت أعلى نسبة زواج خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد العقود بها 374 ألف و631 عقداً تمثل 40.3٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "70 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود بها 4 آلاف و927 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وقالت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعلى نسبة زواج كانت في الفئة العمرية "من 20 إلى أقل من 25 سنة" حيث بلغ عدد العقود بها 349 ألف و276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

وإجمالا قدرت النشرة عدد عقود الزواج في الحضر بنحو 384 ألف و468 عقداً عام 2022 تمثل 41.4٪ من جملة العقود، مقابل 359 ألف و806 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 544 ألف و960 عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود، مقابل 520 ألف و235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.