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تنفيذ 49 مشروع تنمية وإنتاج بترول باستثمارات 34 مليار دولار

10/3/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) شهد قطاع البترول، نتائج هائلة فيما يتعلق بأنشطة التنمية والإنتاج،حيث
تم تنفيذ 49 مشروع باستثمارات 34 مليار دولار
خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 وبلغ حجم إنتاج عام 2023/2022،
1.73 مليون برميل مكافئ يومياً.



وتضمنت أهم مشروعات التنمية والإنتاج تنمية "حقل ظهر،آتول ،نورس ،شمال الإسكندرية
غرب دلتا النيل ،جنوب غرب بلظيم ،غرب الدلتا العميقة،
دسوق

،شمال سيناء ،شمال العامرية"







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