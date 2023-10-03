تنفيذ 49 مشروع تنمية وإنتاج بترول باستثمارات 34 مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) شهد قطاع البترول، نتائج هائلة فيما يتعلق بأنشطة التنمية والإنتاج،حيث
تم تنفيذ 49 مشروع باستثمارات 34 مليار دولار
خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 وبلغ حجم إنتاج عام 2023/2022،
1.73 مليون برميل مكافئ يومياً.
وتضمنت أهم مشروعات التنمية والإنتاج تنمية "حقل ظهر،آتول ،نورس ،شمال الإسكندرية
غرب دلتا النيل ،جنوب غرب بلظيم ،غرب الدلتا العميقة،
دسوق
،شمال سيناء ،شمال العامرية"
MENAFN03102023000132011024ID1107184048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.