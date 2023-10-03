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منح موافقات لمنشآت صناعية باستثمارات 44 مليار جنيه تتيح 144 ألف وظيفة

10/3/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8
ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية
44
مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة.



وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصينى، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.







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