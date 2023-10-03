منح موافقات لمنشآت صناعية باستثمارات 44 مليار جنيه تتيح 144 ألف وظيفة

(MENAFN
- Youm7) في إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8
ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية
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مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصينى، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.
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