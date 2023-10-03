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كل ما تريد معرفته عن قلعة إيفرى الشهيرة بسفك الدماء

10/3/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر
قلعة
إيفرى من بين القلاع الشهيرة التى تضممت قصصا عن الخيانات وسفك الدماء، ومن بين القصص التى تحيط بقلعة إيفرى أن
الكونتيسة أوبرى، التى قامت ببناء القلعة،
أعجبت بها لدرجة أنها قتلت المهندس المعمارى لانفريد لمنعه من بناء قلعة أخرى مثلها.

  • القلاع القديمة

    وقد قُتلت هى على يد زوجها الذى كان يرغب في امتلاك القلعة بنفسه، وظلت القلعة مثيرة للإعجاب لأنها واقعة على الحدود بين نورماندي ومملكة فرنسا التي تعتبر قلب العديد من النزاعات، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

    فى القرن الحادي عشر، لم تكن الحدود بين نورماندي وفرنسا خطًا واضحًا على الخريطة، ولم يتم تحديدها من خلال عوائق جغرافية كبيرة، ولم يكن هناك أى حواجز لغوية، وكان الناس آنذاك يعبرون هذه الحدود باستمرار ويعيدون عبورها، ويعملون ويتاجرون ويعيشون على جانبيها.

    كما تعتبر القلعة واحدة من أقدم وأقوى التحصينات على الحدود النورماندية الفرنسية، كانت قلعة إيفري الهائلة الواقعة فوق نهر أور واحدة من تلك القلاع الحدودية المرغوبة للغاية، لقد قيل إن إيفري كانت نموذجًا للبرج الأبيض في لندن.


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