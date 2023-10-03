أكتوبر من الألف إلى الياء ندوة بـ المجلس الأعلى للثقافة اليوم

(MENAFN
- Youm7) ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم
المجلس الأعلى للثقافة
ندوة
"أكتوبر من الألف إلى الياء"، والتى ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية على امتداد شهر أكتوبر احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الندوة فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء.
وتأتى الندوة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبأمانة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس، بمقر المجلس ويديرها: الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى.
تأتى الندوة ضمن الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة المصرية على امتداد شهر أكتوبر، حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات
أونلاين، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء.
ويعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات الثقافية، وسلسلة محاضرات إلكترونية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، إضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع.
وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، حيث يعقد المجلس ندوة بعنوان "أكتوبر من الألف إلى الياء" اليوم الأربعاء، وندوة "شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة" يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وذلك في تمام السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.
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