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أكتوبر من الألف إلى الياء ندوة بـ المجلس الأعلى للثقافة اليوم

10/3/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Youm7) ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم
المجلس الأعلى للثقافة
ندوة
"أكتوبر من الألف إلى الياء"، والتى ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية على امتداد شهر أكتوبر احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الندوة فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وتأتى الندوة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبأمانة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس، بمقر المجلس ويديرها: الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى.

تأتى الندوة ضمن الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة المصرية على امتداد شهر أكتوبر، حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات
أونلاين، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء.

ويعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات الثقافية، وسلسلة محاضرات إلكترونية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، إضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع.

وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، حيث يعقد المجلس ندوة بعنوان "أكتوبر من الألف إلى الياء" اليوم الأربعاء، وندوة "شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة" يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وذلك في تمام السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.


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