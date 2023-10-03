معرض استيعادى لـ سعيد العدوى بمجمع الفنون منتصف أكتوبر

MENAFN - Youm7) أسند قطاع الفنون التشكيلية ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، إدارة "مجمع الفنون" قصر عائشة فهمى بالزمالك، إلى الفنان على سعيد، ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض استيعادى للفنان الراحل سعيد العدوى بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله فى النصف الثانى من شهر أكتوبر بمجمع الفنون، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

ولد سعيد العدوى فى 3 سبتمبر 1938م بالإسكندرية، والتحق بأول دفعة دخلت كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها 1957م، وتخرج عام 1962 ( تخصص حفر وطباعة )، وكان موضوع التخرج عن (الصيادين والبحر)، كما حصل على درجة الماجستير فى فن الحفر عن الخط العربى عام 1972م وذلك قبل رحيله عن دنيانا بعام، في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر، من عام 1973م.

يقول العدوي في الكتاب النادر الصادر عنه عام 1975م والذي قام فنانو الإسكندرية بطباعته على نفقتهم الخاصة في ذلك الوقت بعد رحيله: "إننى أسعى لبناء الصورة بقوانين بناء السجادة الشرقية. الرسم عمل فني متكامل يحمل كل إمكانيات العمل الفني وليس مسودة لعمل آخر".

وعن الخط العربى قال سعيد العدوى إنه هو أصدق دليل لمزاجنا وذوقنا وأبعاد حضارتنا العربية، و أن أى حرف من حروفه هو تلخيص لمنهج فكرنا.