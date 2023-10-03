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فعاليات اليوم.. على الحجار على مسرح السامر وحفل عمر خيرت فى الأوبرا

10/3/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) يقام، اليوم الأربعاء، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة أكتوبر من الألف إلى الياء، والتى ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التى ينظمها المجلس على امتداد شهر أكتوبر احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الندوة فى تمام السادسة مساء، بمقر المجلس ويشارك بها: المؤرخ الأستاذ الدكتور جمال شقرة، اللواء طيار سمير عزيز، اللواء مدفعية محمد عبد القادر.



ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ندوة لمناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير، الديوان الحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، في تمام السابعة مساء، بقاعة توفيق الحكيم، يناقش الديوان الشاعر والناقد أحمد حنفي، ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس، تحت رعاية مدير مركز الحرية للإبداع الدكتور إيناس دياب.



تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي "منصة الحكواتي.. الحكي المسرحي" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، وذلك في تمام الرابعة عصرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، وينسق للقاء المخرج المسرحي ومدرب الحكي محمد عبد الفتاح، ويشارك به مجموعة من رواة الحكايات ومجموعة من صناع وصانعات الحكايات المصريين، بحضور الكثير من الكتاب والمثقفين، يضم اللقاء العديد من الفقرات، حيث سيتم تقديم ورشة قصيرة تعريفية بفن الحكي وفن صناعة الحكاية، يقدمها المخرج ومدرب الحكي محمد عبد الفتاح، كما سيتم تقديم فقرات من الحكي حول حرب أكتوبر المجيدة.



يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا للمرة الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.



تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا كبيرا ضمن الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء، على مسرح السامر بالعجوزة، يحييه الفنان الكبير على الحجار، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسيقدم المطرب عددا من الأغانى الوطنية وباقة مميزة من أشهر أغنياته التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، ريشة، روحي فيكي.







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