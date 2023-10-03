فعاليات اليوم.. على الحجار على مسرح السامر وحفل عمر خيرت فى الأوبرا

(MENAFN
- Youm7) يقام، اليوم الأربعاء، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة أكتوبر من الألف إلى الياء، والتى ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التى ينظمها المجلس على امتداد شهر أكتوبر احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الندوة فى تمام السادسة مساء، بمقر المجلس ويشارك بها: المؤرخ الأستاذ الدكتور جمال شقرة، اللواء طيار سمير عزيز، اللواء مدفعية محمد عبد القادر.
ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ندوة لمناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير، الديوان الحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، في تمام السابعة مساء، بقاعة توفيق الحكيم، يناقش الديوان الشاعر والناقد أحمد حنفي، ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس، تحت رعاية مدير مركز الحرية للإبداع الدكتور إيناس دياب.
تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي "منصة الحكواتي.. الحكي المسرحي" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، وذلك في تمام الرابعة عصرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، وينسق للقاء المخرج المسرحي ومدرب الحكي محمد عبد الفتاح، ويشارك به مجموعة من رواة الحكايات ومجموعة من صناع وصانعات الحكايات المصريين، بحضور الكثير من الكتاب والمثقفين، يضم اللقاء العديد من الفقرات، حيث سيتم تقديم ورشة قصيرة تعريفية بفن الحكي وفن صناعة الحكاية، يقدمها المخرج ومدرب الحكي محمد عبد الفتاح، كما سيتم تقديم فقرات من الحكي حول حرب أكتوبر المجيدة.
يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا للمرة الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.
تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا كبيرا ضمن الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء، على مسرح السامر بالعجوزة، يحييه الفنان الكبير على الحجار، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسيقدم المطرب عددا من الأغانى الوطنية وباقة مميزة من أشهر أغنياته التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، ريشة، روحي فيكي.
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