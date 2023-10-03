Wednesday, 04 October 2023 08:32 GMT

صاروخ فالكون الفضائى يخضع لاختبار الإطلاق الثابت

10/3/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت شركة Space اختبار "إطلاق ثابت" لصاروخ Falcon Heavy
في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا، حسبما أعلنت الشركة على موقع X (تويتر سابقًا).



أطلق أعضاء الفريق محركات المرحلة الأولى للصاروخ البالغ عددها 27 محركًا لفترة وجيزة مع إبقاء المركبة مثبتة على منصة الإطلاق.



وساعدت التجربة في إعداد Falcon Heavy لإطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تتم من منصة KSC's Pad 39A في 12 أكتوبر، وفقا لتقرير سبيس .



وسيرسل هذا الإقلاع Psyche في رحلة طويلة إلى الجسم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو جسم معدني غريب يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.



وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيصل المسبار إلى الكويكب
Psyche في عام 2029، ثم يدرسه من مداره لمدة 26 شهرًا مقبلة على الأقل، ويمكن لملاحظات المهمة أن تعلم العلماء الكثير عن تكوين الكواكب والأيام الأولى للنظام الشمسي .



ويعتقد الباحثون أن الكويكب Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، وهو لبنة بناء اجتمع أبناء عمومتها معًا لبناء الأرض وعوالم صخرية أخرى منذ فترة طويلة.



يعد Falcon Heavy ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، على الرغم من أن مركبة Starship العملاقة الجديدة التابعة لشركة SpaceX ستصبح البطل الأساسي عندما يتم إطلاقها عبر الإنترنت.



وقد انطلق صاروخ فالكون هيفي سبع مرات حتى الآن، كان آخرها في شهر يوليو، و ستكون Psyche أول مهمة لناسا للصاروخ.











MENAFN03102023000132011024ID1107184041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث