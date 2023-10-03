خطوات.. طريقة تشغيل ميزة التشفير الشامل للرسائل على إنستجرام

(MENAFN
- Youm7) يعد Instagram أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعى استخدامًا هذه الأيام، حيث يستخدم الأشخاص اليوم عرض ونشر الريلز والقصص والمشاركات العادية وحتى الرسائل المباشرة إلى أصدقائهم وعائلاتهم.
قدمت Meta مجموعة واسعة من ميزات الأمان والخصوصية على المنصة، ولكن هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها بالإضافة إلى ذلك لضمان أن بيانات Instagra آمنة طوال الوقت ولا ينتهى بها الأمر بالتعرض للاختراق أو الوقوع فى الأيدى الخطأ.
ومع ذلك، فإن معظم ميزات إدارة الحساب مثل القدرة على جعل حسابك خاصًا، وضبط من يمكنه رؤية ملفاتك الشخصية، ومنشوراتك، وما إلى ذلك، علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا اختيار مشاركة المنشورات، وما إلى ذلك مع أصدقاء محددين.
ولكن فوق كل هذه الميزات، هناك ميزة واحدة يجب على معظم الأشخاص تمكينها فى Instagram - وهى التشفير الشامل للرسائل المباشرة. ويمكن أن يساعدك هذا على البقاء محميًا على المنصة. خطوات لتمكين التشفير الشامل على Instagram للرسائل المباشرة
1.افتح تطبيق Instagram، وتأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق من متاجر التطبيقات المعنية
2. الآن، اضغط على زر الرسالة المباشرة فى التطبيق لفتح الرسائل المباشرة 3. افتح أى دردشة ثم اضغط على زر التبديل الموجود أعلى الشاشة لتمكين التشفير الشامل لتلك الدردشة. 4.لتمكين جميع الدردشات، اضغط على زر التبديل فى شاشة الرسالة المباشرة.
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