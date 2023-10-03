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خطوات.. طريقة تشغيل ميزة التشفير الشامل للرسائل على إنستجرام

10/3/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) يعد Instagram أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعى استخدامًا هذه الأيام، حيث يستخدم الأشخاص اليوم عرض ونشر الريلز والقصص والمشاركات العادية وحتى الرسائل المباشرة إلى أصدقائهم وعائلاتهم.
قدمت Meta مجموعة واسعة من ميزات الأمان والخصوصية على المنصة، ولكن هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها بالإضافة إلى ذلك لضمان أن بيانات Instagra آمنة طوال الوقت ولا ينتهى بها الأمر بالتعرض للاختراق أو الوقوع فى الأيدى الخطأ.
ومع ذلك، فإن معظم ميزات إدارة الحساب مثل القدرة على جعل حسابك خاصًا، وضبط من يمكنه رؤية ملفاتك الشخصية، ومنشوراتك، وما إلى ذلك، علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا اختيار مشاركة المنشورات، وما إلى ذلك مع أصدقاء محددين.
ولكن فوق كل هذه الميزات، هناك ميزة واحدة يجب على معظم الأشخاص تمكينها فى Instagram - وهى التشفير الشامل للرسائل المباشرة. ويمكن أن يساعدك هذا على البقاء محميًا على المنصة. خطوات لتمكين التشفير الشامل على Instagram للرسائل المباشرة

1.افتح تطبيق Instagram، وتأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق من متاجر التطبيقات المعنية

2. الآن، اضغط على زر الرسالة المباشرة فى التطبيق لفتح الرسائل المباشرة 3. افتح أى دردشة ثم اضغط على زر التبديل الموجود أعلى الشاشة لتمكين التشفير الشامل لتلك الدردشة. 4.لتمكين جميع الدردشات، اضغط على زر التبديل فى شاشة الرسالة المباشرة.

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