طريقة استخدام مفاتيح المرور في نظام التشغيل Windows 11

MENAFN - Youm7) إذا سئمت من تذكيرك باستخدام مدير كلمات المرور لتذكر جميع كلمات المرور الخاصة بك، فقد تكون "مفاتيح المرور" بديلاً رائعًا لتعزيز أمانك، كما إنها تتيح لك التخلص من كلمات المرور بالكامل لصالح علامة تجارية ذات عامل مصادقة ثنائية أكثر أمانًا وملاءمة من كلمات المرور الفريدة على الإطلاق.وتعد "مفاتيح المرور" وسيلة لاستخدام هاتفك أو أي جهاز آخر كوسيلة لتسجيل الدخول بشكل آمن إلى مواقع وخدمات مختلفة، كما إنه شيء تمكنت من استخدامه على هاتفك منذ فترة، ولكن أصبحت مفاتيح المرور الآن جزءًا من إصدار Windows 11 22H2 (وإصداره القادم 23H2 )، ويمكنك البدء في استخدامها الآن، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.كيفية استخدام مفاتيح المرور على موقع على شبكة الإنترنت

يمكنك استخدام مفاتيح المرور على مجموعة من مواقع الويب، ولكن في مثالنا سنستخدم Gmail، ويمكنك العثور على قائمة بالخدمات المتوافقة مع مفاتيح المرور،على Passkeys .

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة Google Passkey، وهنا قم بتسجيل الدخول إذا طُلب منك ذلك، ثم حدد إنشاء مفتاح مرورالخطوة 2: ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك إما تأكيد هويتك باستخدام Windows Hello، أو إعدادها في البداية، وإذا لم تقم بإعداده، فقم بذلك عن طريق اتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة، و إذا كان لديك، فاستخدم القياسات الحيوية الخاصة بك أو أي نظام تسجيل دخول آخر لتأكيد هويتك لإنشاء مفتاح المرور.إذا منحت لك جوجل خيار الجهاز، فحدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل إكمال تسجيل الدخول إلى Windows Hello.الخطوة 3: الآن بعد أن قمت بإنشاء مفتاح مرور، من الجيد اختبار مدى عمله ، انتقل إلى حساب Gmail الخاص بك، ثم قم بتسجيل الخروج وحاول تسجيل الدخول مرة أخرى.والآن، عندما تحاول القيام بذلك، يجب أن يطالبك Google باستخدام مفتاح المرور الخاص بك بدلاً من كلمة المرور الخاصة بك. حدد متابعة للقيام بذلك (أو حدد تجربة طريقة أخرى إذا كنت تفضل استخدام كلمة المرور الخاصة بك كالمعتاد).الخطوة 4: يجب أن تظهر نافذة Windows Hello المنبثقة، والتي تطالبك بتسجيل الدخول البيومتري الخاص بك، أو رمز التعريف الشخصي الخاص بك، أو مفتاح الأمان، اعتمادًا على كيفية تكوين Windows Hello الخاص بك ، أعطها واختر موافق.الخطوة 5: يجب أن يقوم ذلك بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك ، لديك الآن تسجيل دخول سريع بمفتاح مرور لـ Google،ويجب تخزينه عبر متصفحات متعددة على نفس الجهاز أيضًا، لذلك إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام متصفح متوافق مختلف بدلاً من ذلك، فيمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص بك في ذلك الوقت.يمكنك إضافة مفاتيح مرور لمواقع ويب أخرى، على الرغم من أن عملية إضافتها ستختلف قليلاً حسب موقع الويب.كيفية إدارة مفاتيح المرور في نظام التشغيل Windows 11

يمكنك إلقاء نظرة على جميع مفاتيح المرور الخاصة بك في نظام التشغيل Windows 11. لا يمكنك فعل الكثير بها بخلاف حذف أي مفاتيح لم تعد تريدها أو تحتاج إليها، ولكنها طريقة جيدة للتحقق من الخدمات التي قمت بإعدادها لاستخدام مفتاح المرور.

الخطوة 1: افتح قائمة إعدادات Windows 11 بالضغط على مفتاح Windows + I.الخطوة 2: حدد الحسابات من القائمة اليسرى.الخطوة 3: حدد إعدادات مفتاح المرور.الخطوة 4: من هذه الشاشة يمكنك التصفح أو البحث في قائمة مفاتيح المرور الخاصة بك، لحذف أي منها، حدد قائمة النقاط الثلاث من الجانب الأيمن وحدد حذف.