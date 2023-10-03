طريقة إرسال ردود أفعال متحركة على Facetime مع Ios 17

MENAFN - Youm7) قدم آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 17 من Apple تفاعلات FaceTime، وهى عبارة عن تأثيرات متحركة تظهر على شاشتك أثناء محادثة الفيديو.وتشبه ردود الفعل هذه تلك المستخدمة بشكل شائع فى الرسائل مع مستخدمى iPhone الآخرين، مثل القلوب والألعاب النارية والإبهام، ويمكن أن تكون هذه في بعض الأحيان بمثابة بدائل تعبيرية للردود المكتوبة، وفقا لتقرير engadget.ايموجي

ومع ذلك، أثناء مكالمات الفيديو، تختلف هذه التأثيرات المتحركة قليلًا، حيث يمكنك تفعيلها يدويًا أو باستخدام إيماءات اليد، على سبيل المثال يمكنك إنشاء شكل قلب بيديك وستبدأ القلوب الحمراء الصغيرة فى الظهور من المنتصف، أو يمكنك رمى اللافتات المعدنية المزدوجة للحصول على عرض ضوئى بالليزر وستظهر هذه التفاعلات المتحركة ثلاثية الأبعاد أيضًا فى نظامى التشغيل macOS Sonoma وiPadOS 17.





إذا لم تكن قد استكشفت هذه الميزة بعد، فسيرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من تفاعلات FaceTime فى مكالماتك.







كيفية تفعيل التأثير يدويًا على FaceTime:

- الضغط لأسفل على صورتك أثناء المكالمة.



- سيؤدى هذا إلى ظهور قائمة منبثقة فوقك، سترى ثمانية ردود فعل للاختيار من بينها.



- يمكنك تحديد أيقونة الإبهام لأعلى أو الإبهام لأسفل لإظهار فقاعة بالرمز المعنى بجوار وجهك.



- اضغط على القلب وسيظهر أثر من القلوب الحمراء على الشاشة.

- لإظهار الإيموجى الخاص بك، يمكنك تحديد رمز البالون أو رمز القصاصات لتشغيل عرض ملون على الشاشة.



ومع كل رمز تحدده، سيستمر التأثير الذى يظهر على الشاشة لبضع ثوانٍ لك ولأى شخص على الجانب الآخر من مكالمة FaceTime.







كيفية استخدام إيماءات اليد لإحداث تأثير على FaceTime:

يمكنك أيضا تفعيل هذه التأثيرات المتحركة بإيماءات محددة، على الرغم من أن بعضها قد يكون أكثر سهولة من غيرها.







يمكنك إنشاء فقاعة إبهام لأعلى أو إبهام لأسفل على الشاشة عن طريق إجراء الإيماءة المقابلة وهو أمر سهل بما فيه الكفاية.





وإذا قمت برفع إبهامك بكلتا يديك، فستصبح شاشتك مظلمة، وستظهر الألعاب النارية فى الخلفية. على الجانب الآخر، إذا قمت بنقرة مزدوجة للإبهام، فسترى رسمًا متحركًا ممطرًا يسيطر على الشاشة.





وإذا كنت تشعر بالحب وتصنع شكل قلب بيديك، فستضيء شاشتك بمجموعة من الرموز التعبيرية على شكل قلب حيث تكون راحة يدك.



