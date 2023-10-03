منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن بنك ABC شريكا رئيسيا في النسخة الثانية المرتقبة في يناير 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة أمس إبرام شراكة مع بنك ABC ليكون شريك المنتدى بنسخته الثانية التي من المزمع تنظيمها بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين تحت رعاية الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ تحت عنوان «تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ» لدعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية.
وتعكس الشراكة التزام بنك ABC بدعم الجهود المناخية وتعزيز توجهاته في مجال الاستدامة، ويواصل البنك اتخاذ خطوات مهمة لخفض التأثير البيئي لعملياته إلى جانب دعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها من أسواق عالمية ينشط فيها لمقابلة تحديات تغير المناخ ودعمهم في مسار تحولهم إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال اتخاذه مملكة البحرين مقرا رئيسيا لعملياته، يغطي البنك 25 سوقا بوجوده في 15 دولة ومركزا ماليا حول العالم من بينها نيويورك ولندن وسنغافورة وساو باولو ومركز دبي المالي العالمي والقاهرة وعمّان وغيرها.
وباعتباره شريكا رئيسيا في المنتدى، سيسهم البنك في اعداد الأجندة السنوية للمنتدى من فعاليات تركز على جهود خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى أجندة النسخة الثانية التي ستستقطب أكثر من 500 صانع قرار وخبير استدامة على مستوى المنطقة والعالم. وسينضم السيد إيان ماك كالوم المدير التنفيذي للاستدامة في بنك ABC الى اللجنة الاستشارية للمنتدى الى جانب نخبة من قادة الاستدامة على مستوى المنطقة.
وفي تعليق له على هذه الشراكة،
قال صائل الوعري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC : «تأتي الاستدامة في سلم أولويات بنك ABC لضمان استمراريتنا وتأقلمنا مع العالم المتغير. إن دمج الاستدامة من خلال أعمالنا وعملياتنا لا يمكن النظر إليه كمصدر لخلق قيمة لأصحاب المصلحة، ولكن أيضا كأداة تمكن عملاءنا وموظفينا ومجتمعاتنا من دفع عملية الانتقال نحو اقتصاد شامل ومستدام. وتوفر الشراكة مع منتدى الاستدامة في الشرق الأوسط لبنك
ABC
منصة قوية لإدارة دفة الحوار حول هذه القضية المحورية بما يتجاوز حدود المجموعة».
بدورها، أضافت زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم للمنتدى: «نحن سعداء بإعلان شراكتنا الرئيسية مع بنك ABC في النسخة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة. بفضل التزامه المتين تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تنسجم رؤية البنك لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية مع أهداف المنتدى وجهودنا لتعزيز الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص. ونتطلع قدماً إلى العمل معاً لتشجيع الشركات على التفاعل والتنسيق في هذا المجال وتسليط الضوء على توجهات البنك وتجاربه واستراتيجياته لمساعدة المؤسسات على التقدم في مسار خفض الانبعاثات الكربونية».
وقد تم تأسيس منتدى الاستدامة الشرق الأوسط كمنصة متخصصة لدعم مبادرات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة وما يرتبط من التزامات إقليمية مع التركيز على تعزيز الوعي والتعليم للقطاع الخاص وتسهيل الانخراط والتعاون بين المؤسسات والحكومات لدعم خطى الوصول إلى طموحات الحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا).
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