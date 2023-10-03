منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن بنك ABC شريكا رئيسيا في النسخة الثانية المرتقبة في يناير 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬أمس‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬ليكون‭ ‬شريك‭ ‬المنتدى‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيمها‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬ – ‭ ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

وتعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬المناخية‭ ‬وتعزيز‭ ‬توجهاته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ويواصل‭ ‬البنك‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬لخفض‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬لعملياته‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬عالمية‭ ‬ينشط‭ ‬فيها‭ ‬لمقابلة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تحولهم‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.

‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لعملياته،‭ ‬يغطي‭ ‬البنك‭ ‬25‭ ‬سوقا‭ ‬بوجوده‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬ومركزا‭ ‬ماليا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نيويورك‭ ‬ولندن‭ ‬وسنغافورة‭ ‬وساو‭ ‬باولو‭ ‬ومركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬والقاهرة‭ ‬وعمّان‭ ‬وغيرها‭. ‬

وباعتباره‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬سيسهم‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬الأجندة‭ ‬السنوية‭ ‬للمنتدى‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أجندة‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ستستقطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬صانع‭ ‬قرار‭ ‬وخبير‭ ‬استدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬وسينضم‭ ‬السيد‭ ‬إيان‭ ‬ماك‭ ‬كالوم‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‮

‬قال‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬أولويات‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لضمان‭ ‬استمراريتنا‭ ‬وتأقلمنا‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬المتغير‭. ‬إن‭ ‬دمج‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالنا‭ ‬وعملياتنا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬النظر‭ ‬إليه‭ ‬كمصدر‭ ‬لخلق‭ ‬قيمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬كأداة‭ ‬تمكن‭ ‬عملاءنا‭ ‬وموظفينا‭ ‬ومجتمعاتنا‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‭. ‬وتوفر‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لبنك‮

‬ ABC ‮

‬منصة‭ ‬قوية‭ ‬لإدارة‭ ‬دفة‭ ‬الحوار‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المحورية‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬أضافت‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإعلان‭ ‬شراكتنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭. ‬بفضل‭ ‬التزامه‭ ‬المتين‭ ‬تجاه‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬تنسجم‭ ‬رؤية‭ ‬البنك‭ ‬لمستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المنتدى‭ ‬وجهودنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المناخية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬وتجاربه‭ ‬واستراتيجياته‭ ‬لمساعدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‮»‬‭.

‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬منتدى‭ ‬الاستدامة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كمنصة‭ ‬متخصصة‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬إقليمية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والتعليم‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتسهيل‭ ‬الانخراط‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬والحكومات‭ ‬لدعم‭ ‬خطى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طموحات‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬لدول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ (‬المينا‭). ‬