البحرين الإسلامي (Bisb) يتعاون مع تمكين ضمن برنامج دعم التمويلات التعليمية للأطباء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تمويل‭ ‬تعليمي‭ ‬للأطباء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دراستهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الماجستير‭ ‬والزمالة‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬مقابل‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬لقيمة‭ ‬الأرباح‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬السداد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬البرنامج‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭.‬

وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬و‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬الوطنية‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬المحلي‭ ‬ككل‭. ‬مؤكدين‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الطبية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكينها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متميزة‭ ‬بغية‭ ‬مساعدة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬ومواصلة‭ ‬مشوارهم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬دعم‭ ‬الأطباء‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬تمكين‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬بنسب‭ ‬مختلفة‭ (‬70 ‭%‬ ،‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬أو‭ ‬30 ‭%‬ ‭) ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬وزيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬حيث‭ ‬تتكفل‭ ‬تمكين‭ ‬بدفع‭ ‬نسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الزيادة‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لرفع‭ ‬معدلات‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬فرق‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وأطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬مما‭ ‬يمنحها‭ ‬الفرصة‭ ‬لزيادة‭ ‬مبلغ‭ ‬المنحة‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬الرئيسية‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

ويدعو‭ ‬البنك‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬سواءً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬اتصالات‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬17515151‭ ‬أو‭ ‬متابعة‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الإنستقرام‭ ‬ www ‭.‬ instagram ‭.‬ com ‭/‬ bahrainislamicbank ‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للبنك‭ ‬ www ‭.‬ bisb ‭.‬ com ‭ ‬