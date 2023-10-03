البحرين الإسلامي (Bisb) يتعاون مع تمكين ضمن برنامج دعم التمويلات التعليمية للأطباء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقع بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين مؤخرًا اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق العمل «تمكين» تنص على منح تمويل تعليمي للأطباء الراغبين في مواصلة دراستهم الأكاديمية والحصول على الماجستير والزمالة في التخصصات المطلوبة مقابل دعم الصندوق لقيمة الأرباح أثناء فترة السماح بنسبة 100 % إلى جانب 50 % من الأرباح طوال مدة السداد، وذلك بعد التأكد من اعتماد البرنامج الأكاديمي لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي لصندوق العمل «تمكين» وذلك بحضور مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» و فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، بالإضافة لعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرّحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلةً: «يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع تمكين ضمن هذه المبادرة الرائدة التي تصب لصالح تطوير الكوادر الطبية الوطنية مما يُسهم بالارتقاء بالقطاع الصحي المحلي ككل. مؤكدين التزامنا بدعم القوى العاملة الطبية والعمل على تمكينها عن طريق طرح حلول تمويلية متميزة بغية مساعدة هذه الفئة على تحقيق طموحاتهم ومواصلة مشوارهم الأكاديمي والمهني».
ويعد هذا البرنامج جزءًا من مبادرات دعم الأطباء التي أطلقتها تمكين مطلع العام الجاري، والتي تشمل دعم التوظيف عن طريق دعم الأجور بنسب مختلفة (70 % ، 50 % أو 30 % ) لمدة 3 أعوام وزيادة الأجور، حيث تتكفل تمكين بدفع نسبة 100 % من مبلغ الزيادة لمدة 12 شهرًا، علاوة على تشجيع المؤسسات الصحية الخاصة على توظيف المزيد من الكوادر الوطنية لرفع معدلات البحرنة في فرق عملها من الأطباء وأطباء الأسنان مما يمنحها الفرصة لزيادة مبلغ المنحة ضمن برامج تمكين الرئيسية لدعم المؤسسات.
ويدعو البنك جميع الراغبين في الاستفادة من التمويل إلى التواصل مع البنك مطلع أكتوبر القادم وذلك عبر مختلف قنوات التواصل سواءً من خلال مركز اتصالات البنك على هاتف 17515151 أو متابعة الحساب الرسمي للبنك في تطبيق الإنستقرام www . instagram . com / bahrainislamicbank أو عبر زيارة الموقع الرسمي للبنك www . bisb . com
MENAFN03102023000055011008ID1107184036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.