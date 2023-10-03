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هيئة البحرين للسياحة تستقبل أول رحلة ((شارتر)) لفوج سياحي سلوفاكي

10/3/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬بتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ VISIT ‭ ‬ BAHRAIN ،‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬طيران‭ ‬مؤجرة‭ ‬‮«‬شارتر‮»‬‭ ‬لفوج‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬لعدة‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعية‭ (‬كل‭ ‬يومي‭ ‬أربعاء‭ ‬وجمعة‭) ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬بهدف‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬عالمية‭ ‬مفضلة‭.‬

وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬حوالي‭ ‬189‭ ‬مسافرًا‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬عبر‭ ‬منصاتهم،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية،‭ ‬كما‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬الرحلات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭.‬

وتم‭ ‬استقبال‭ ‬الفوج‭ ‬السياحي‭ ‬ببرنامج‭ ‬سياحي‭ ‬متكامل‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬ثقافية‭ ‬تبرز‭ ‬إرث‭ ‬البحرين‭ ‬الغني‭ ‬وتاريخها‭ ‬في‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة،‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬فنية‭ ‬حية‭ ‬وعروض‭ ‬موسيقية‭ ‬تقليدية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬للمعالم‭ ‬السياحية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمختلف‭ ‬المقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬متطورة‭ ‬ومجمعات‭ ‬تجارية‭ ‬وفنادق‭ ‬ومطاعم‭ ‬فاخرة‭.‬

ورحب‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بالمسافرين‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬لهم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بإقامتهم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬استقطاب‭ ‬أسواق‭ ‬سياحية‭ ‬جديدة‭ ‬للترويج‭ ‬للمنتج‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭ ‬وتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬متطورة‭ ‬وأنشطة‭ ‬سياحية‭ ‬منوعة‭ ‬تلبي‭ ‬مختلف‭ ‬أذواق‭ ‬السياح‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬حرص‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬أسواق‭ ‬سياحية‭ ‬جديدة‭ ‬باستمرار‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬والخصائص‭ ‬الفريدة‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني،‭ ‬وقوة‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬الوطني‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬رائدة‭ ‬ومقاصد‭ ‬سياحية‭ ‬جاذبة‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬سياحية‭ ‬متطورة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬المنشآت‭ ‬الفندقية‭ ‬ووكلاء‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬ومنظمي‭ ‬الجولات‭ ‬السياحية‭ ‬والفعاليات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬لإطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الوجهات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬للسياح‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية‭ ‬متكاملة‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الرحلات‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ودعم‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الخطط‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬تعزير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬لمقومات‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬السوق‭ ‬السياحي‭ ‬السلوفاكي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬جهود‭ ‬طويلة‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الشركاء‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بفرص‭ ‬الإقامة‭ ‬والترفيه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضح‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬متنوع‭ ‬وحافل‭ ‬للأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬ستتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بحزمة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق‭.‬

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