هيئة البحرين للسياحة تستقبل أول رحلة ((شارتر)) لفوج سياحي سلوفاكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بتعاون مشترك مع شركة VISIT BAHRAIN ، وصول أول رحلة طيران مؤجرة «شارتر» لفوج من السياح من جمهورية سلوفاكيا إلى مملكة البحرين، وستكون هذه الرحلة هي البداية لعدة رحلات أسبوعية (كل يومي أربعاء وجمعة) تستمر حتى نهاية يناير 2024، بهدف استقطاب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم والترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية مفضلة.
وشملت هذه الرحلة الأولى حوالي 189 مسافرًا من الإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سيعملون على ترويج البحرين كوجهة سياحية رائدة عبر منصاتهم، ونشر الوعي حول المقومات السياحية، كما سيعملون على تغطية الرحلات الأخرى التي ستنطلق بشكل أسبوعي.
وتم استقبال الفوج السياحي ببرنامج سياحي متكامل اشتمل على تقديم عروض ثقافية تبرز إرث البحرين الغني وتاريخها في حسن الضيافة، وتقديم عروض فنية حية وعروض موسيقية تقليدية، وتنظيم زيارات للمعالم السياحية الرئيسية في البحرين وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بمختلف المقاصد السياحية المميزة التي تتمتع بها المملكة من منشآت متطورة ومجمعات تجارية وفنادق ومطاعم فاخرة.
ورحب الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالمسافرين الواصلين إلى المملكة، معرباً عن أمنياته لهم الاستمتاع بإقامتهم في المملكة، مؤكداً أن هذه الرحلات تأتي في سياق استراتيجية الهيئة الموجهة نحو استقطاب أسواق سياحية جديدة للترويج للمنتج السياحي البحريني وتعريف الزوار بما تتمتع به البحرين من مرافق متطورة وأنشطة سياحية منوعة تلبي مختلف أذواق السياح.
وأكد الدكتور قائدي حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على افتتاح أسواق سياحية جديدة باستمرار عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة للقطاع السياحي البحريني، وقوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه المملكة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة، لافتا إلى التزام الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية من مديري المنشآت الفندقية ووكلاء السفر والسياحة ومنظمي الجولات السياحية والفعاليات من مختلف الدول لإطلاعهم على أحدث الوجهات والمشاريع الجديدة في البحرين والتي تقدم للسياح تجربة سياحية استثنائية متكاملة للجميع.
من جانبه أكد علي أمر الله الرئيس التنفيذي لشركة Visit Bahrain القائمة على تنظيم الرحلات أهمية التعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ودعم جهودها في تفعيل الخطط الموجهة نحو تعزير القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق الاستدامة لمقومات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن نجاح الشركة في افتتاح السوق السياحي السلوفاكي جاء بعد جهود طويلة بذلها فريق الشركة في سلوفاكيا لاستقطاب الشركاء وتعريفهم بفرص الإقامة والترفيه في المملكة.
وأوضح أمر الله أنه تم إعداد برنامج متنوع وحافل للأفواج السياحية القادمة من سلوفاكيا على مدى الأشهر المقبلة، حيث ستتاح لهم فرصة الاستمتاع بحزمة البرامج والفعاليات، والتعرف على البحرين وتاريخها العريق.
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