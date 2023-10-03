كعادته.. البحرين الوطني ((أقرب لكم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي‭ ‬ الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بنك البحرين الوطني يطلق حملة جديدة لزبائنه والعملاء الجدد عبر منصته التفاعلية في «سيتي سنتر«

الفعالية تستمر حتى 7 أكتوبر وفرص ضخمة للمشاركة والفوز بجوائز نقدية ونقاط إضافية













تصوير‭: ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬





أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أقرب‭ ‬لكم‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منصته‭ ‬التفاعلية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد‭ ‬والحاليين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬طوال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭. ‬كما‭ ‬ستُتيح‭ ‬الفعالية‭ ‬لزوار‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬وزبائن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬والفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أو‭ ‬نقاط‭ ‬إضافية،‭ ‬وستتضمن‭ ‬المنصة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬خدمات‭ ‬وعروض‭ ‬البنك‭ ‬المتنوعة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬الزياني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬بهدف‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجودهم‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬المنصة،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬عملاء‭ ‬حاليين‭ ‬أو‭ ‬عملاء‭ ‬جددا،‭ ‬داعين‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬والألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬وللحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بالجوائز‭ ‬ونقاط‭ ‬ولاء‭ ‬التي‭ ‬بإمكان‭ ‬الفائز‭ ‬استبدالها‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬الزبائن‭ ‬والعملاء‭ ‬الجدد‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬سواء‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬للأفراد‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭ ‬ولاء‭ ‬الحائز‭ ‬أفضل‭ ‬برنامج‭ ‬لتجربة‭ ‬العملاء‭. ‬وبين‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬التفاعلية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬ستوجد‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭. ‬ورحب‭ ‬عمر‭ ‬الأعظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بجميع‭ ‬زوار‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬أقرب‭ ‬لكم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬سواء‭ ‬لزبائن‭ ‬للبنك‭ ‬أو‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد‭. ‬وبخصوص‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الجديدة‭ ‬قال‭ ‬الأعظمي‭ ‬إن‭ ‬باستطاعة‭ ‬الجميع‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬فقط،‭ ‬وكذلك‭ ‬ملء‭ ‬الخطوات،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬بنكي‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭. ‬وأشار‭ ‬الأعظمي‭ ‬إلى‭ ‬توقعاته‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬للمنصة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬الزبائن‭ ‬والعملاء‭ ‬الجدد‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬سواء‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬للأفراد‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭ ‬ولاء‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬برنامج‭ ‬لتجربة‭ ‬العملاء‭. ‬