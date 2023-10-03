كعادته.. البحرين الوطني ((أقرب لكم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغطية: فاضل منسي الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بنك البحرين الوطني يطلق حملة جديدة لزبائنه والعملاء الجدد عبر منصته التفاعلية في «سيتي سنتر«
الفعالية تستمر حتى 7 أكتوبر وفرص ضخمة للمشاركة والفوز بجوائز نقدية ونقاط إضافية
تصوير: محمد مطر
أطلق بنك البحرين الوطني حملة «أقرب لكم» عبر منصته التفاعلية في مجمع «سيتي سنتر» البحرين، وذلك ابتداء من يوم أمس 3 أكتوبر وتستمر حتى 7 أكتوبر 2023. وسيتم تخصيص هذه الفعالية لجميع العملاء الجدد والحاليين للمشاركة في مختلف الأنشطة والألعاب الترفيهية طوال هذا الأسبوع بالقرب من بوابة 2 في مجمع سيتي سنتر. كما ستُتيح الفعالية لزوار مجمع «سيتي سنتر» البحرين وزبائن بنك البحرين الوطني الفرصة للمشاركة والفوز بجوائز نقدية أو نقاط إضافية، وستتضمن المنصة مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تعكس خدمات وعروض البنك المتنوعة. وبهذه المناسبة، قال صباح الزياني الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني إن إطلاق هذه المنصة بهدف أن نكون أقرب إلى عملائنا الذين تفاعلوا من خلال وجودهم وتفاعلهم مع المنصة، سواء كانوا عملاء حاليين أو عملاء جددا، داعين الجميع إلى الحضور والمشاركة في المسابقات والألعاب الترفيهية وللحصول على فرصة للفوز بالجوائز ونقاط ولاء التي بإمكان الفائز استبدالها بجوائز نقدية، مؤكدا أن إطلاق المنصة يأتي بهدف تعريف الزبائن والعملاء الجدد بالخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني، سواء الخدمات الرقمية للأفراد أو برنامج ولاء الحائز أفضل برنامج لتجربة العملاء. وبين الزياني أن من شروط المشاركة في المسابقات التفاعلية أن يكون من العملاء أو من العملاء الجدد، موضحا أن المنصة ستوجد مدة خمسة أيام في مجمع سيتي سنتر. ورحب عمر الأعظمي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في بنك البحرين الوطني بجميع زوار مجمع سيتي سنتر للمشاركة في منصة بنك البحرين الوطني «أقرب لكم» التي تستمر مدة خمسة أيام، مؤكدا أن الفرصة متاحة للجميع سواء لزبائن للبنك أو العملاء الجدد. وبخصوص كيفية الاستفادة من الخدمات الجديدة قال الأعظمي إن باستطاعة الجميع فتح حساب عن طريق تطبيق بنك البحرين الوطني من خلال توفير البطاقة الشخصية فقط، وكذلك ملء الخطوات، وبذلك ستتمكن من فتح حساب بنكي خلال خمس دقائق فقط. وأشار الأعظمي إلى توقعاته مشاركة كبيرة من الزوار خلال الأيام الخمسة للمنصة، مبينا أن إطلاق المنصة يأتي بهدف تعريف الزبائن والعملاء الجدد بالخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني، سواء الخدمات الرقمية للأفراد أو برنامج ولاء الحائز جائزة أفضل برنامج لتجربة العملاء.
MENAFN03102023000055011008ID1107184034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.