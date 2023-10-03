بهدف تعزيز مستوى رضا سائقي التوصيل والعملاءإطلاق مبادرة ((طلبات باترول)) للسلامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة طلبات، المنصة الرائدة إقليميًّا في توصيل الطعام والتجارة السريعة، عزمها إطلاق مبادرة «طلبات باترول» للسلامة للاحتفاء بأفضل سائقي التوصيل وجعلهم مسؤولين عن السلامة على الطريق، حيث سيضم نخبة السائقين الذين تميزوا خلال رحلتهم المهنية في طلبات. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز رفاهية ورضا سائقي التوصيل، بالتماشي مع توجهات طلبات الرامية لتطوير وإثراء مستويات الخدمة.
ويتم اختيار أعضاء فريق طلبات باترول ممن لديهم سجل حافل بالأداء الاستثنائي من دون ارتكاب أي مخالفات، إضافةً إلى حصولهم على أعلى تقييم من العملاء. ومن المقرر أن يشرف على توجيه وتدريب وإرشاد زملائهم من سائقي التوصيل، ومساندتهم في تحقيق التميز في الخدمة، والحفاظ على سلامتهم والحرص على وصول الطلبات بأفضل جودة. كما سيشرف أعضاء طلبات باترول على الإبلاغ عن المشكلات المرورية الحاصلة في عمليات التوصيل وتقديم الحلول والمساندة في حالات الطوارئ. والجدير بالذكر أن كل أعضاء الفريق مؤهلين ومعتمدين للقيام بالإسعافات الأولية وإجراءات الوقاية من الحريق، الأمر الذي يعود بالنفع على زملائهم والمجتمع أيضاً.
ويتجاوز دور مسؤولي السلامة من طلبات باترول كونهم القدوة لسائقي التوصيل، حيث سيتولون مسؤولية الإشراف على تطبيق كافة إرشادات التوصيل وتشجيع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على سمعة العلامة التجارية.
كما سيحملون على عاتقهم مهمة الفحص والتدقيق في الامتثال لمعايير النظافة، وذلك في كل من الزي الرسمي وحقائب وصناديق التوصيل وكافة المعدات الأساسية، علاوة على تقديم التدريب الميداني لزملائهم بما يسهم في تعزيز خدمات التوصيل لجعلها أكثر كفاءة ونظافة وأمان.
وبهذه المناسبة، صرح مؤيد عقل
المدير التنفيذي لشركة
«طلبات – البحرين» قائلًا: «نحن نسعى دائمًا لتطوير مستويات الخدمة في طلبات، ما يتطلب منا الحرص بشكل دائم على راحة سائقي التوصيل، ووضع معايير سلامة وأمن عالية تضمن التميز وكسب رضا عملائنا. ومن هذا المنطلق، أطلقنا فريق طلبات باترول الذي يحتفي بالنخبة من سائقي التوصيل لدينا، ليكونوا مثالًا ونموذجًا يُحتذى به بين زملائهم الآخرين، بما يخلق جواً من المنافسة الشريفة لتحقيق الكفاءة والتميز والامتثال لكل الإرشادات المعتمدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز موثوقية خدمات التوصيل لدينا ويرسخ سمعتنا في مجال توصيل الطعام».
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