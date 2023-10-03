بهدف تعزيز مستوى رضا سائقي التوصيل والعملاءإطلاق مبادرة ((طلبات باترول)) للسلامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬طلبات،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليميًّا‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬والتجارة‭ ‬السريعة،‭ ‬عزمها‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬طلبات‭ ‬باترول‮»‬‭ ‬للسلامة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بأفضل‭ ‬سائقي‭ ‬التوصيل‭ ‬وجعلهم‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬حيث‭ ‬سيضم‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬الذين‭ ‬تميزوا‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬طلبات‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬رفاهية‭ ‬ورضا‭ ‬سائقي‭ ‬التوصيل،‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬طلبات‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬وإثراء‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭.‬

ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬طلبات‭ ‬باترول‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬بالأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬مخالفات،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬تقييم‭ ‬من‭ ‬العملاء‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬وتدريب‭ ‬وإرشاد‭ ‬زملائهم‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬التوصيل،‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الخدمة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬الطلبات‭ ‬بأفضل‭ ‬جودة‭. ‬كما‭ ‬سيشرف‭ ‬أعضاء‭ ‬طلبات‭ ‬باترول‭ ‬على‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المشكلات‭ ‬المرورية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التوصيل‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬مؤهلين‭ ‬ومعتمدين‭ ‬للقيام‭ ‬بالإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وإجراءات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الحريق،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬زملائهم‭ ‬والمجتمع‭ ‬أيضاً‭.‬

ويتجاوز‭ ‬دور‭ ‬مسؤولي‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬باترول‭ ‬كونهم‭ ‬القدوة‭ ‬لسائقي‭ ‬التوصيل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتولون‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كافة‭ ‬إرشادات‭ ‬التوصيل‭ ‬وتشجيع‭ ‬السلوكيات‭ ‬الإيجابية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭.‬

كما‭ ‬سيحملون‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬مهمة‭ ‬الفحص‭ ‬والتدقيق‭ ‬في‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬النظافة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الزي‭ ‬الرسمي‭ ‬وحقائب‭ ‬وصناديق‭ ‬التوصيل‭ ‬وكافة‭ ‬المعدات‭ ‬الأساسية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬الميداني‭ ‬لزملائهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬لجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬ونظافة‭ ‬وأمان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬مؤيد‭ ‬عقل

المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‮

«‬طلبات‭ ‬ – البحرين‮»‬‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتطوير‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬طلبات،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬الحرص‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬سائقي‭ ‬التوصيل،‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬عالية‭ ‬تضمن‭ ‬التميز‭ ‬وكسب‭ ‬رضا‭ ‬عملائنا‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬أطلقنا‭ ‬فريق‭ ‬طلبات‭ ‬باترول‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالنخبة‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬التوصيل‭ ‬لدينا،‭ ‬ليكونوا‭ ‬مثالًا‭ ‬ونموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬بين‭ ‬زملائهم‭ ‬الآخرين،‭ ‬بما‭ ‬يخلق‭ ‬جواً‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتميز‭ ‬والامتثال‭ ‬لكل‭ ‬الإرشادات‭ ‬المعتمدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موثوقية‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬لدينا‭ ‬ويرسخ‭ ‬سمعتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‮»‬‭.‬