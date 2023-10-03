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240 محطة لمراقبة جودة الهواء

10/3/2023 11:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مؤشرات مباشرة لمراقبة جودة الهواء، تُحدث كل 5 دقائق، عبر الحصول على بيانات 22 عنصرًا من مكونات الهواء، فيها الجسيمات العالقة التي لا تُرى بالعين المجردة، بواسطة 240 محطة منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة، ليتمكن من خلالها الجمهور أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المناطق التي تقل بها جودة الهواء.
مستويات آمنة
أوضح المشرف على المشروع في المركز المهندس علي القرني أن توزيع محطات مراقبة جودة الهواء يتم وفق آلية تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية وتوزيع المدن الصناعية والمنشآت ذات الأثر البيئي، من أجل ضمان بقاء العناصر المكونة للهواء في مستويات آمنة على الصحة، منوهاً بأن المركز يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد محطات المراقبة لمؤشرات مرتفعة لتلوث الهواء، والتعامل مع المصدر وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي تكفل إيقاف مصادر انبعاث الغازات الملوثة للهواء.
نتائج المحطات
قال القرني: ((استحدثنا موقعًا إلكترونيًا وضعنا فيه خرائط لمواقع محطات مراقبة الهواء في جميع مناطق المملكة يمكن للعامة من الدخول عليه على مدار الساعة لمتابعة مؤشر جودة الهواء))، مضيفاً: ((سندعمه قريبًا بتطبيق على الهواتف المحمولة، لمتابعة نتائج المحطات بشكل مباشر، ويتاح من خلاله لقطات مصورة مباشرة من الكاميرات الموجودة في محيط المحطة، مع إمكانية حصول العموم على النتائج في ذات اللحظة)).
وبيّن أن آلية الرصد لمحطات مراقبة جودة الهواء تتم عبر تزويد الوحدة المركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر بمؤشرات العناصر المكونة للهواء، مشيرًا إلى أن جزءًا من المحطات متنقلة ويمكن توزيعها بعد تحديد المناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المدن الصناعية، التي نعمل فيها مع شركائنا على تزويدهم بتقارير دورية تمكن أصحاب الصلاحية والمنشآت من اتخاذ ما يلزم من من قرارات تحافظ من خلالها على جودة الهواء الناتج عن أنشتطهم التنموية.

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