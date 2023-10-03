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10 آلاف شتلة بالبكيرية

10/3/2023 11:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي بمتنزه المضمار في المحافظة اليوم، المرحلة 12 من مبادرة "أرض القصيم خضراء"، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس بدر الحربي وعدد من المسؤولين والأهالي.
واطلع الجميع على خطة الاستزراع في عدد من المواقع بالمحافظة، حيث يستهدف مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة استزراع 10 آلاف شتلة خلال هذه المرحلة من الحملة، لتحقيق مستهدفاتها التي تتواءم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع. وثمن محافظ البكيرية جهود القائمين على هذه الحملة، مبيناً أهمية توعية المواطنين بزراعة الأشجار والمحافظة عليها.

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