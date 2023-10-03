10 آلاف شتلة بالبكيرية

(MENAFN
- Al Watan) أطلق محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي بمتنزه المضمار في المحافظة اليوم، المرحلة 12 من مبادرة "أرض القصيم خضراء"، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس بدر الحربي وعدد من المسؤولين والأهالي.
واطلع الجميع على خطة الاستزراع في عدد من المواقع بالمحافظة، حيث يستهدف مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة استزراع 10 آلاف شتلة خلال هذه المرحلة من الحملة، لتحقيق مستهدفاتها التي تتواءم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع. وثمن محافظ البكيرية جهود القائمين على هذه الحملة، مبيناً أهمية توعية المواطنين بزراعة الأشجار والمحافظة عليها.
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