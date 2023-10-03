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أعداد المتعطلين عن العمل تقفز 130 % خلال عقد

10/3/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






كشف تحليل أجرته "الغد"، عن قفزة بلغت نسبتها 130 % طرأت على أعداد المتعطلين عن العمل في الأردن خلال العقد الأخير مقارنة مع العقد الذي سبقه.
وبحسب التحليل الخاص الذي أجرته "الغد"، بلغ عدد المتعطلين عن العمل نهاية العام الماضي نحو 415 ألف متعطل مقارنة مع عدد المتعطلين خلال العام 2013 الذي بلغ نحو 182 ألفا.
وبلغت نسبة البطالة العام الماضي 22.9 % (نسبة المتطلين عن العمل إلى حجم القوى العاملة) مرتفعة من مستوى 12.8 % في العام 2013 وبمقدار 10 نقاط مئوية.
وفي التفاصيل، سجل معدل البطالة أقل نسبة في العام 2014؛ إذ بلغت 11.9 % متراجعة من 12.6 % في 2013، فيما بلغ عدد المتعطلين 179 ألفا، علما أن هذا المستوى يعد أقل نسبة تم تسجيلها منذ مطلع التسعينيات.
وعاد عدد المتعطلين عن العمل ليرتفع في العام 2015 ليبلغ نحو 209 آلاف، أما خلال العام 2016 فقد وصل عددهم إلى حوالي 254 ألفا، فيما زاد عددهم في العام 2017 ليصل إلى نحو 333 ألفا، وبلغ عددهم خلال العام 2018 حوالي 323 ألفا، ثم في 2019 بلغوا 324 ألفا.
وأخذ عدد المتعطلين عن العمل منحى مختلفا في 2020؛ إذ بلغ عددهم 404 آلاف، ثم زادوا إلى 435 ألفا في 2021، وهو العام الذي سجل خلاله أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة؛ إذ ناهزت نسبته 23.3 %، ثم بلغ عددهم 420 ألفا العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، ما نسبته
21.9 %، بحسب ما ذكرت دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا.
وبلغ حجم قوة العمل من الأردنيين خلال العام الماضي حوالي 1.8 مليون شخص، إلا أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل الأردنية منسوبة إلى مجموعة السكان الأردنيين) قد شهد انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 % ليبلغ ما نسبته 23.8 %.
كما انخفض معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل الأردنية منسوبة إلى مجموع السكان الأردنيين 15 سنة وأكثر) والذي يعبر عن مدى استغلال الموارد البشرية في الاقتصاد ليسجل 33.4 %.
وفي المقابل، بلغت قوة العمل الأردنية من مجموع السكان خلال العام 2013 حوالي 1.4 مليون نسمة، وعليه بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) ما نسبته 22.1 %، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى جميع السكان 15 سنة فأكثر) بنسبته 37.1 %، وشهد معدل النشاط الاقتصادي المنقح، خلال العقد الماضي، تراجعا من عام لآخر، إذ بلغ العام 2013 نسبة 37.1 %، وتراجع في العام الذي تلاه حيث بلغ 36.4 %.
وعاد معدل النشاط الاقتصادي المنقح ليرتفع بشكل طفيف خلال العام 2015 ليسجل ما نسبته 36.7 %، قبل أن ينخفض في العام 2016 إلى 36 %، إلا أنه ارتفع ليناهز 39.2 % في العام 2017، وتراجع مجددا بقرابة ثلاث نقاط مئوية مسجلا ما نسبته 36.2 % في العام 2018. وواصل معدل النشاط الانخفاض خلال العام 2019 لتبلغ نسبته 34.3 %، وتراجعا في العام 2020 بشكل طفيف إلى 34 % وليستقر عند النسبة ذاتها للعام الذي تلاه، لينخفض من جديد خلال العام الماضي بحوالي نصف نقطة مئوية إلى 33.4 %.
كما بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح للأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة وأكثر، خلال الربع الأول من العام الحالي 33.3 %، قياسا مع 33.2 % خلال الربع الأول من العام الماضي.





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