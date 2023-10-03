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10 % زيادة سحوبات محطات المحروقات في 2022

10/3/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






أشارت أرقام هيئة الطاقة والمعادن، إلى ارتفاع سحوبات محطات المحروقات من المشتقات النفطية العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب هذه الأرقام، بلغ مجموع هذه السحوبات نحو 3.6 مليار لتر من كل الأصناف مقارنة بنحو 3.2 مليار لتر مجموع سحوبات المسجل خلال العام الذي سبقه.
وجاء البنرزين أوكتان 90 في صدارة هذه الأصناف وبمجموع 1.76 مليار لتر من 1.56 مليار لتر خلال العام الذي سبقه وبنسبة نمو بلغت 13 %، ليليه السولار بحجم سحوبات بلغ 1.63 مليار لتر بزيادة نسبتها 9 % عن العام 2021 حيث كانت السحوبات في ذلك العام 1.49 مليار لتر.
أما البنزين أوكتان 95، فقد بقي مجموع السحوبات منه عند 141 مليون لتر في العامين بينما ارتفع سحب المحطات على الكاز بنسبة 6 % العام الماضي إلى 92 مليون لتر من 87 مليون لتر في العام الضي سبقه.
يذكر أن الحكومة، جمدت الضريبة المقطوعة على الكاز العام الماضي والبالغة 165 فلسا لتر، تنفيذا للتوجيهات بذلك بهدف المساعدة على توفير هذه المادة للفئات الأقل دخلا لاستخدامها في التدفئة شتاء.
ورفعت الحكومة خلال العام 2022 أسعار الديزل 8 مرات وثبتته بالأشهر الباقية، أما بالنسبة للكاز، فقد رفعته 6 مرات وثبتته 6 مرات، أما البنزين بصنفيه، فقد تم رفع أسعاره 5 مرات، وتخفيضها 3 مرات، وتثبيتها 4 مرات.
وصدرت نهاية العام الماضي أيضا إرادة ملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، حيث أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقا لنشرة (بلاتس) العالمية، المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.

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