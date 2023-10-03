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الأردن والجزائر.. سعي لتحقيق التكامل الاقتصادي

10/3/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






يسعى الأردن والجزائر، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين أخيرا، إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال الصناعة وإقامة الشراكة الصناعية والتكنولوجية.
وتهدف مذكرة التفاهم الصادرة بالجريدة الرسمية أخيرا والموقعة بين وزراة الصناعة والتجارة والتموين ونظيرتها الجزائرية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي والتكنولوجي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة مع مراعاة التشريعات واللوائح المعمول بها.
وبموجب مذكرة التفاهم، ينظم الطرفان مبادرات تهدف إلى تطوير التعاون وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة و/أو المشتركة في القطاعات الصناعية في كلا البلدين. إضافة إلى تنظيم الأنشطة في مجال تعزيز البحث والتطوير والتدريب وأي مجالات أخرى ضمن نطاق مذكرة التفاهم.
وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، بنسبة 53 % لتصل الى 55 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتربط الأردن والجزائر بالعديد من الاتفاقيات، منها إقامة منطقة تجارة حرة وأخرى للتعاون التجاري واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي فيما يختص بالضرائب على الدخل ورأس المال.
ويشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم، العديد من المجالات في مقدمتها برامج ومشاريع في القطاعات الآتية: الصناعات المعدنية (الحديد، الألمنيوم، المعادن غير الحديدية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية والأسمدة)، إضافة إلى صناعة الأدوية وصناعة مواد البناء وتحديدا الإسمنت والألياف الاصطناعية.
كما تتصمن البرامج الصناعات الغذائية، المواد البلاستيكية، الآلات الزراعية، النسيجية، الجلود، قطع الغيار والمكونات، النقل والمعدات، بناء وإصلاح وصيانة السفن، إضافة إلى الصناعات الاستراتيجية والقطاعات الأخرى التي يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين.
وتتمثل أشكال التعاون المشترك بموجب مذكرة التفاهم، في تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، التعاون بين الشركات العمومية والخاصة في المجال الصناعي، تنظيم ورش العمل والندوات، تقاسم المعرفة، المساعدة التقنية، تبادل المدربين بين مؤسسات التدريب، تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي في المشاريع الصناعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يقضي إلى شراكات صناعية و/أو استثمارية تضم كيانات تجارية من كلا الطرفين وتعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة من خلال التقييس والمواصفات والاعتماد وحماية الملكية الصناعية.
كما تشمل أشكال التعاون أيضا، إجراء برامج تدريبية تعليمية لزيادة الكفاءة من أجل تسريع التنمية الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية وأي شكل آخر من أشكال التعاون ذات الصلة بأهداف مذكرة التفاهم، والذي قد يكون موضوع اتفاق بين الطرفين.
وبوجب مذكرة التفاهم، تكون آليات التنفيذ والمتابعة من قبل الوزارات المكلفة بالصناعة في كلا البلدين، فيما يؤسس الطرفان فريق عمل مشترك لتنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تندرج ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه ويجتمع فريق العمل بشكل منتظم، كلما دعت الضرورة وبالتناوب بين البلدين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين الذي يؤكد استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز التنفيذ وفقاً لقوانين كلا البلدين، فيما تبقى سارية المفعول لمدة 3 سنوات، يتم تجديدها لمدد أخرى مماثلة، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين بتقديم إخطار كتابي مسبق قبل سنة و(6) أشهر من تاريخ الإنهاء.
يذكر، أن قيمة مستوردات المملكة من الجزائر انخفضت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 48 % لتصل إلى 34 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويصدر الأردن إلى جمهورية الجزائر، العديد من السلع منها أدوية طبية ومواد تعبئة وتغليف، ومبيدات حشرية، فيما يستورد غازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى، وإطارات خارجية، وبلاط ومستلزمات خزفية وشوكولاتة ومحضرات غذائية.

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