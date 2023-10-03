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توقع انخفاض أسعار أجهزة التدفئة 10 %

10/3/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






مع اقتراب موسم الشتاء، أكد عاملون في قطاع بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، أن أسعار هذه الأجهزة لن تشهد أي ارتفاع.
وتوقع هؤلاء أن تستقر الأسعار مع بداية الموسم، وأن تنخفض مع تعمقه بنسبة تتراوح بين 10-5 % مقارنة مع الموسم الماضي، خاصة لدى المحال التي قامت باستيراد الأجهزة خلال العام الحالي، مستفيدة من آلية التعرفة الجمركية الجديدة.
وأكد ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أنه لن يطرأ أي ارتفاع على أسعار أجهزة التدفئة خلال فصل الشتاء المرتقب، بل على العكس، لافتا إلى أن قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية سيخفض الأسعار خلال الموسم الحالي.
ويشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت، العام الماضي، عن تطبيق آلية تعرفة جمركية جديدة تضمنت تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع؛ حيث أصبحت الرسوم الجمركية تحت 4 فئات هي: 0 % و5 % و15 % و25 % خلال الأعوام الثلاثة الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25 % إلى
20 % لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة الـ20 % مستقبلا إلى 15 % في العام 2027.
وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، إلى الفئتين 0 % و5 % فقط، وسيتم إعفاء 53 % من الرسوم الجمركية مع نهاية العام 2027.
ويرى الزعبي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، من المرجح أن ينخفض حجم الإقبال على اقتناء أجهزة تدفئة جديدة من قبل المواطنين، والاكتفاء بما هو متوفر لديهم.
ومن جانبه، قال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات رياض القيسي، إن أسعار بيع أجهزة التدفئة، بما فيها الكهربائية، لن تشهد أي ارتفاع في فصل الشتاء المقبل، وستستقر عند أسعار العام الماضي، خاصة في ظل احتفاظ التجار بكميات كبيرة من هذه الأجهزة في الموسم الماضي.
وأوضح القيسي أن المحال التي نفد لديها مخزون أجهزة التدفئة وقامت بالاستيراد حديثا، ستنخفض لديها الأسعار بنسبة تترواح بين 10-5 %، مستفيدة من آلية الرسوم الجمركية الجديدة.
ولفت القيسي إلى أن حركة بيع أجهزة التدفئة خلال موسم الشتاء الماضي كانت جيدة ومقبولة مقارنة مع المواسم السابقة.
وأبدى القيسي تخوفه من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى تعديل شرائح الاستهلاك الكهربائي على المنازل نهاية نيسان (ابريل) الماضي على إقبال المواطنين على اقتناء المدافئ والتوجه نحو وسائل تدفئة أقل تكلفة.
وبحسب القيسي، فإن مصادر استيراد أجهزة التدفئة في الأردن متنوعة من الصين وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحصة الكبرى منها تأتي من الصين، مبينا أن الأجهزة الصينية تجمع بين الجودة والأسعار المنخفضة.
إلى ذلك، توقع المستثمر في قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية محمود الوزان، أن تشهد أسعار أجهزة التدفئة في فصل الشتاء المقبل انخفاضا بما نسبته 10 % مقارنة مع فصل الشتاء الماضي، نتيجة استفادة التجار من انخفاض الرسوم الجمركية، إضافة إلى توجه التجار إلى البيع بأرباح هامشية لمواجهة حالة الركود التي تواجه القطاعات التجارية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزان أن مدافئ الغاز والكهرباء كانت الأكثر طلبا من قبل المواطنين خلال الموسم الماضي، متوقعا أن يكون الإقبال على شراء أجهزة التدفئة للموسم المرتقب أفضل من الموسم الماضي.
يذكر أن آخر تقرير لمسح نفقات ودخل الأسر الأردنية الذي تم تنفيذه للعام 2017 - 2018، قد أظهر أن مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأردنيين هو الغاز بنسبة 47.6 %، يليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 %، ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 %، ثم الكهرباء بنسبة 6 %، وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %، إلا أنه من المتوقع، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأعوام الماضية، أن يكون قد طرأ تغيير على مصدر التدفئة المستخدم.
وتشير التقديرات إلى أن محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية في الأردن تبلغ حوالي 5 آلاف محل، وتوظف نحو 30 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.

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