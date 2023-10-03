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قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي

10/3/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعبي وطاقم ريال مدريد عاشوا موقفا صعبا، ليلة الإثنين، بعد أن تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لزلزال أثر على منطقة "كامبي فليغري".
وذكر المصدر أن الزلزال جعل عددا من الناس ينزلون إلى الشوارع على الرغم من أنه كان بقوة 4 درجات فقط وبعمق 2.61 كيلومترا، مشيرا إلى أنه ضرب في حدود الساعة 10:10 مساء.

وأوضح الصحفي في "راديو ماركا"، ميغيل أنخيل توريبيو: "أربع ثوان من الهزة جعلتنا نشعر وكأن هناك أعمال حفر تحتنا"، مبرزا أنه يقيم في فندق بالقرب من ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وشعر صحفي آخر من "ماركا" بالزلزال أثناء وقوفه بجوار فندق ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة: "لحسن الحظ، كان أبناء كارلو أنشيلوتي يقيمون في فندق يقع في وسط مدينة نابولي، بعيدا عن المنطقة الأكثر تضررا".

وهذه ثاني هزة أرضية في نابولي، بعد الأولى التي كانت يوم 27 سبتمبر، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وبعد ساعات قليلة، سيواجه ريال مدريد مضيفه نابولي على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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