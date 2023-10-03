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الغرايري يتسبب في انقسام فيصلاوي.. الأولمبي يلاقي نظيره المصري.. الشباب يعسكر في تركيا

10/3/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"الأولمبي" يلتقي نظيره المصري
 يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، نظيره المصري على ستاد القاهرة الدولي، يوم 12 من الشهر الحالي، في لقاء ودي، يأتي في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وذكر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم على "منصة إكس"، أن المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي سيلتقي المنتخب الأردني، على أن يطير إلى أوزبكستان لملاقاة نظيره الأوزبكي وديا يوم 16 الحالي، في إطار التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس العام المقبل.
يشار إلى أن المنتخب الأولمبي ينتظر قرار تأجيل الجولة السابعة من دوري المحترفين، لبدء تجمع المنتخب استعدادا لمواجهة مصر وديا.
وكان المنتخب الأولمبي لكرة القدم، خاطب منتخبات عديدة، مثل قطر والإمارات، لمواجهتها وديا.
انقسام في إدارة الفيصلي بشأن المدرب وغضب جماهيري
 كشفت التصريحات والمراسلات المتداولة بين أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، عن انقسام ملحوظ في الرأي، بشأن إبعاد المدير الفني لفريق الكرة التونسي غازي الغرايري ومساعديه، أو الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.
وبعد خسارة الفيصلي أمام الشارقة الإماراتي، أول من أمس، انقسمت آراء الجماهير أيضا بين مؤيد ومعارض لاستمرار الغرايري على رأس عمله؛ حيث اعتبر البعض أن المدرب يتحمل مسؤولية الخسارتين أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي، فيما اعتبر البعض الآخر أن أخطاء إدارية قادت إلى التخبط الفني في الفريق.
وينتظر أن يحسم الفيصلي مصير المدرب التونسي، سواء بالإبقاء عليه مدربا، أو البدء في رحلة البحث عن مدرب جديد، حيث يعتبر الكثيرون أن كل قرار أصعب من الآخر.
إلى ذلك، تلقت "الغد" اتصالات غاضبة من جماهير الفيصلي تطالب بإيصال صوتها وغضبها إلى إدارة النادي، ليس بسبب الخسارة فقط، بل بسبب تصريحات المدربين وطريقة إدارتهم للمشهد الفني، مطالبين بضرورة تدارك الموقف مبكرا، وإعادة "الزعيم" إلى المسار الصحيح.
تكليفات جديدة وأنشطة متنوعة للحكام
 يشهد التحكيم الأردني في الشهر الحالي، نشاطات عديدة تتعلق بتكليفات خارجية، وأنشطة محلية ومحاضرات ودورات.
ويبدأ، اليوم، برنامج متقدم لحكام النخبة الواعدين وعددهم 20، بإشراف المحاضر إسماعيل الحافي؛ حيث يتم التطرق لأبرز المحاضرات الجديدة القادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب الحديث في أبرز الحالات التحكيمية المحلية.
كما يخوض الحكم المساعد حمزة سعادة، اليوم، تجربة جديدة، بتواجده في الدور قبل النهائي من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، من خلال مباراة اليابان وهونغ كونغ.
أما الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، فقد أداروا، أمس، مباراة قوية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
كما خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتحاد الكرة، لإبلاغه بتكليفات جديدة للحكام الأردنيين والتي من أبرزها: تعيين أدهم مخادمة حكما لتقنية الفيديو، وأحمد فيصل حكما مساعد لحكم الفيديو في مباراة العين الإماراتي والفيحاء السعودي التي تقام في الإمارات يوم 24 الحالي.
كما تقرر تعيين محمد عرفة وحمزة أبو عبيد وعمرو حجاج وصدام عمارة لإدارة مباراة العهد اللبناني وجبل المكبر الفلسطيني التي تجري في سلطنة عمان يوم 23 الحالي، كما تم تعيين أحمد يعقوب وحمزة سعادة وقيس خميس لإدارة مباراة الزوراء العراقي والنجمة اللبناني التي تقام في العراق يوم 23 الحالي.
ويشارك أدهم مخادمة في ورشة الإعداد لحكام نهائيات آسيا التي ستقام في قطر، حيث تبدأ الورشة في ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، وتستمر لمدة 5 أيام.
تأجيل الأسبوع السابع مطلب أندية بالمحترفين
 كشفت مصادر في أندية المحترفين لكرة القدم، عن رغبة عدد من الأندية في تأجيل الأسبوع السابع من الدوري المفترض انطلاقه غدا، على أن يكون الموضوع قد حسم أمس، خلال لقاء رؤساء الأندية بسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.
وفي حال وافق اتحاد الكرة على تأجيل الجولة السابعة، فإن لجنة المسابقات تعتزم إعادة برمجة الدوري، وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الجولتين السادسة والسابعة.
ويفترض أن يكون مساء أمس، قد شهد حسما لقرار التأجيل سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، علما أن المؤشرات ترجح الموافقة على التأجيل.
وجاءت مطالبة أندية بتأجيل الدوري، لإتاحة الفرصة أمامها لتأمين مستحقات اللاعبين، إلى جانب مشاركة الفيصلي والوحدات في البطولتين الآسيويتين، حيث يحتاج الناديان إلى فترة راحة أطول قبل العودة للمنافسات المحلية.
منتخب الشباب يعسكر في تركيا
 يتوجه المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، فجر الأحد المقبل، إلى تركيا، لخوض معسكر تدريبي يستمر 11 يوما، استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام العام المقبل.
ويأتي هذا المعسكر، بناء على طلب من المدير الفني الهولندي بيتر، بهدف الارتقاء بأداء اللاعبين، خاصة وأن المعسكر يتخلله 3 مباريات ودية قوية.
سيلانغور يفسخ عقد يزن العرب
 أعلن نادي سيلانغور الماليزي، فسخ عقد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، وذلك على خلفية اعتداء اللاعب على حكم مباراة جرت في ماليزيا.
ونشر النادي الماليزي خبر فسخ عقد العرب، مستعرضا الأسباب التي دفعته إلى ذلك.
وشهدت الأيام الماضية تواصل اتحاد كرة القدم، مع العرب، للوقوف على ما جرى معه خلال مباراة فريقه سيلانغور الماليزي في مباراة محلية، حيث تعرض اللاعب للطرد بعد ركله الحكم.
المنتخب حاول قدر المستطاع دعم يزن العرب معنويا من خلال الإشادة بمسيرته الرياضية، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي، بانتظار أن يكون المنتخب الوطني قد أبلغ يزن العرب بالقرار النهائي بشأن استدعائه أو عدم استدعائه للمنتخب خلال البطولة الودية الرباعية التي تبدأ في عمان الشهر الحالي.
يزن العرب، بدوره، تفاجأ بقرار نادي سيلانغور بإنهاء عقده، مؤكدا توجهه إلى الاتحاد الماليزي لإبداء رأيه وكشف حقيقة ما جرى في المباراة، وفي حال لم يستجب الاتحاد الماليزي، فإن اللاعب سيقوم بالتصعيد، لا سيما إذا كانت هناك عقوبة من الاتحاد الدولي "فيفا" بحق لاعب المنتخب الوطني.





البطاينة أبرز المرشحين لتدريب فريق الحسين إربد للسيدات
 بات المدرب عدي البطاينة أبرز المرشحين لتولي مهمة المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم للسيدات، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم 13 الحالي بمشاركة 9 أندية.
ووفق المعلومات، فإن الحسين إربد بدأ اتصالاته مع اللاعبات اللواتي خرجن من الفريق إلى أندية أخرى، عقب تجميد النادي للكرة النسوية، بانتظار إعادة تشكيل الفريق بقيادة البطاينة الذي يملك خبرة كبيرة في الكرة النسوية، من خلال إشرافه على أندية نسوية عدة في الفترة الماضية، من ضمنها الحسين إربد.
كواليس النجوم
 . تصريحات مدرب الفيصلي وسيم معلى في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي، أثارت ردود فعل سلبية في أوساط جمهور الفريق الذين اعتبروا أن التصريحات غير احترافية.. عدد من محبي الفيصلي طالبوا الإدارة بمحاسبة المدرب على تصريحاته.
الإعلامي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، بات من الشخصيات المؤثرة في الرياضة الأردنية، من خلال كتاباته الدقيقة عن واقع الرياضة المحلية عبر صفحته على "فيسبوك".. كتابات ملكاوي تكشف عن اطلاع كبير على خفايا الرياضة المحلية، حيث يقوم باستعراض التفاصيل قبل أن يضع الحلول التي تأتي منطقية وواقعية.
. الكثير من أخبار المنتخبات الوطنية لكرة القدم، يتم الحصول عليها من مواقع الاتحادات العربية والأوروبية، في ظل تكتم اتحادنا على تلك الأخبار التي يفترض أن تكون أخبارا مفرحة وروتينية ولا تحتاج إلى السرية.. على سبيل المثال لا الحصر.. الاتحاد المصري يعلن عن مباراة ودية مع منتخبنا الأولمبي.. الاتحادات العراقية والإيرانية والقطرية، تنشر قرعة بطولة الأردن الدولية الودية، فيما اتحادنا يتكتم على الخبر ويقوم بنشره لاحقا وبعد أن انتشر في جميع وسائل الإعلام. الأخبار الرسمية للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، يجب أن تكون من اختصاص الاتحادات نفسها، ما يفترض أن تكون مرجعا في الأخبار، وليس البحث عن أخبار منتخباتنا في الإعلام العربي والاتحادات العربية كما يحصل الآن.
. خلاف نشب داخل مجلس إدارة أحد أندية المحترفين، بسبب احتراف أحد اللاعبين.. الخلاف تفاقم عندما قام أحد الأعضاء بخطوات لا تتوافق مع اتفاق سابق في مجلس الإدارة، ما تسبب في تعكير صفو إتمام الصفقة.
. اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، نشرت قرارات جديدة أيضا تشتمل على جملة من العقوبات بحق أندية، وذلك خلال منافسات دوري الناشئين.. القرارات أيضا اشتملت على حفظ الكثير من القضايا وعدم البت فيها، وهو ما أثار الأندية المتضررة من هذه القرارات.
. إذاعة الأمن العام، وبناء على رغبة الكثير من متابعي برنامج "عالم الرياضة"، قررت تغيير توقيت البرنامج ليبث مساء يوم الأربعاء بدلا من يوم الثلاثاء، وذلك لإتاحة المجال أمام المتابعين لرصد مباريات الأندية الأردنية في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.. البرنامج الذي يقدمه الزميل المحبوب النقيب علاء أبو قاعود، يحظى بمتابعة كبيرة وجماهيرية نظرا للمواضيع المهمة التي يناقشها بمهنية وشفافية.





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