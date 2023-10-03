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عودة فاخوري.. موهبة أردنية شابة بأحلام عريضة

10/3/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتطلع الموهبة الأردنية الصاعدة بقوة على الساحة المحلية الشاب عودة فاخوري، والبالغ من العمر 17 عاما، إلى تحقيق العديد من الأحلام في مسيرته الكروية، بعد أن لفت الأنظار إليه، ممن يتابعون ناديه وبطولات الفئات العمرية.
ويمثل فاخوري نادي عمان اف سي منذ 4 أعوام، حيث نجح مع فريقه تحت سن 15 عاما في أوقات قيادته لدوري المحترفين، وكذلك الأمر بالنسبة لفريقي تحت 17 و19 عاما، إلى جانب تمثيله فريق الرجال بدوري الدرجة الأولى منذ موسمين، نظير موهبته الفريدة من نوعها، وتحديدا في مركز الجناح الهجومي وصناعة اللعب.
وكشف فاخوري في حديثه لـ "الغد"، عن سعادته بالتواجد مع فريق عمان اف سي بالفترة الحالية، ومحاولة منافسة فرق مميزة بهدف الصعود لدوري المحترفين للموسم المقبل، بعد أن تمكن الفريق خلال 4 مباريات من تسجيل الفوز في 3 مناسبات والخسارة في مباراة وحيدة.
وأضاف: "نقدم مستويات جيدة ونتائج مميزة تحت قيادة المدرب ظاهر السردي، وفريقنا يضم مجموعة لاعبين أكفاء سواء من أصحاب الخبرة أو الشباب، ونأمل بعد موسمين ماضيين في دوري الأولى، لم نستطع من خلالهما تحقيق الهدف والوصول لدوري الكبار".
وأشاد فاخوري بعمل مدربه السردي الدؤوب خلال المباريات والتدريبات من جهة، ومنحه الفرصة لأبناء النادي من الفئات العمرية من جهة أخرى، بالمشاركة واللعب في المباريات الرسمية مع فريق الرجال، متمنيا بأن يكون وزملاءه عند حسن الثقة وتقديم أفضل المستويات.
وخرج عمان اف سي مؤخرا من دور الـ32 من بطولة كأس الأردن على يد الحسين إربد بالخسارة بهدفين لهدف، إذ سجل فاخوري هدف فريقه الوحيد من علامة الجزاء، ليعد أصغر لاعب يسجل هدفا ببطولة الكأس للموسم الحالي وللدور الماضي.
وعبر فاخوري عن هدفه بمرمى الحسين قائلا: "التسجيل في مرمى الفريق المرشح الأول لحصد البطولات المحلية يعني لي الكثير في هذا الوقت والعمر، وكنا قادرين على صنع مفاجأة وإقصائه من الدور الماضي، إلا أن الحكم لم ينصفنا، بعد تغاضيه عن منحي ركلتي جزاء خلال شوطي المباراة، لكننا حاولنا مجاراة الحسين رغم ظروف صعبة مرت خلال المواجهة".
وتلقى فاخوري عرضا من أحد الأندية القبرصية في الفترة الماضية، إلا أن التزامه مع منتخب الشباب في الفترة الحالية وعمان اف سي وتدريبات بدنية خاصة، جعلته يرفض العرض حاليا، موضحا أن النادي القبرصي أبقى العرض مفتوحا لأجل غير مسمى، واحتمالية مغادرته للفريق الأوروبي وتمثيله مطلع العام المقبل".
وواصل: "سنغادر مع المنتخب لخوض معسكر تدريبي في تركيا الأسبوع المقبل، وكلنا أمل في تحقيق الحلم الذي يحلم به أي لاعب ببلوغ كأس العالم، بعد الوصول لنهائيات آسيا من خلال التصفيات المقبلة، إذ يضم الفريق عناصر جيدة تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر، وسأغيب عن عمان اف سي خلال الفترة القصيرة المقبلة لهذا الظرف".
وتحدث فاخوري عن بداية مسيرته الكروية، والتي كانت من خلال المدارس ومراكز الأمير علي للواعدين، قبل أن يتم اختياره و7 لاعبين من بين 6000 لاعب ناشئ بعمر 6 سنوات للالتحاق بنادي كورنيا برشلونة، والذي يعد من أهم الأندية الإسبانية اهتماما بالفئات العمرية، في الوقت الذي كان المدير الفني الراحل باتحاد الكرة محمود الجوهري معجب بإمكانيته حسب وصفه.
وزاد: "بعد عودتي للأردن، بحثت مع والدي عن ناد كي أتدرب معه، لأذهب لأكاديمية فرسان الأردن التي يشرف عليها المدرب الوطني عبد الله القططي، وبقيت لمدة تصل لـ8 سنوات، كي أذهب بعدها ولفترة قصيرة لتمثيل الفيصلي، إلا أن عدم إنصافي جعلني أغادر النادي، رغم حصولي على جائزة أفضل لاعب ببطولتين في فلسطين وقطر بتلك الفترة، بفرق خاصة مجمعة".
ويأمل فاخوري من الأندية والاتحاد، زيادة الاهتمام والدعم للاعبي الفئات العمرية نظير وجود مواهب كثيرة تحتاج للوقوف بجانبها، مشيرا إلى أن اهتمام والده به وشقيقه حارس المرمى علاء بنادي عمان اف سي أيضا، جعلهما يستمران في اللعبة، مع تمنيه اللعب مع ناد كبير في أوروبا خلال الأعوام المقبلة، وهو قادر على تحقيق حلمه حسب قوله.

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