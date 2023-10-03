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الكشف عن الكأس الجديدة لجائزة فورمولا 1 قطر 2023

10/3/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة - كشف المسؤولون في حلبة لوسيل الدولية، عن التصميم الجديد المذهل لكأس سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 – قطر 2023، والتي صممتها شركة التصميم والعمارة الإيطالية ذائعة الصيت "بينينفارينا"، حيث نجحت الشركة في تقديم تصميم عصري متمز يستوحي عناصره الفنية من السرعة والمنافسة، إلى جانب لمسات من الثقافة القطرية العريقة في الوقت ذاته.
واستلهم المصممون العالميون التصميم من الديناميكيات المثيرة التي تميز سباقات الفورمولا 1، لينجحوا في إنتاج عمل فني متكامل يجسد في تفاصيله جوهر حلبة لوسيل الدولية المعاد تصميمها مؤخرا، وتم تنفيذ العمل من خلال تضافر الجهد بين المختصين في الحلبة بالشراكة مع شركة بينينفارينا في جهد متواصل استمر لثلاثة أشهر.
وعمل على المشروع مجموعة من الفنانين الحرفيين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الأعمال الفنية اليدوية، ليقدموا تحفة تزينت بالانحناءات الإبداعية المتموجة، لتحاكي الشكل الأخاذ للكثبان الرملية القطرية، باستخدام الجير والمواد الصمغية ذات اللون البنفسجي الداكن مع تشكيلات هندسية لافتة، ليست سوى تمثيلا للنقوش المستخدمة في حياكة السدو التقليدية العريقة، ما يضفي عمقا تاريخيا ومكونات جمالية تنبض بالحياة. كما تمنح التشطيبات المدروسة بالساتان بلونه الفضي المتميز فخامة وأناقة للجائزة، ما يعكس الأسلوب المتميز لتصاميم بينينفارينا.
وينجح المزيج السحري لهذه العناصر المختلفة في الإشارة إلى معان مختلفة في الثقافة القطرية من جهة، وهوية حلبة لوسيل الدولية باعتبارها مركزا لمنافسات الرياضات الميكانيكية المتميزة من جهة ثانية. واستخدم المصممون في شركة بينينفارينا، من خلال مشغلها المتخصص في إبداع التصميمات الفريدة والمتميزة، بينينفارينا سينيو، تقنيات متطورة مثل الطباعة بالليزر ليتمكنوا من تقديم هذه اللمسات الفنية الدقيقة من الثقافة القطرية مع المحافظة على التصميم العصري الحديث. ويصل وزن الجائزة إلى 3.6 كيلوغرام ويبلغ ارتفاعها 55 سنتيمترا، وتحافظ على بعض العناصر التي استخدمت في تصميم نسخة العام 2021، ولكنها تقدم منظورا مبتكرا ومتميزا حول ثقافة الألعاب الميكانيكية الآخذة في النمو والانتشار بدولة قطر، كما تحمل رمزية مهمة من خلال التكامل المثير للإعجاب في تفاصيلها الجمالية بين عراقة التراث القطري والحداثة والتطور المتمثل في السباق والتكنولوجيا المستخدمة فيه.
وتعليقا على هذا الإعلان، قال عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس حلبة لوسيل الدولية: "إن الجائزة بتصميمها الجديد تعبر عن مدى فخرنا بالهوية القطرية وحرصنا على إبرازها من خلال أدق التفاصيل المتعلقة بالسباق، يعتبر هذا التصميم شاهدا على التزام شركائنا في بينينفارينا بالدقة والحرفية، حيث تجسد هذه الجائزة القيم المشتركة، وتمثل ذروة فنية من ناحية التصميم، وتعتبر شاهدا أيضا على الشغف القطري العميق برياضات السرعة".
بدوره، قال باولو بينينفارينا رئيس مجموعة بينينفارينا: "إن تصميم كأس لوسيل يركز على الاحتفاء بالتقدم السريع الذي حققته دولة قطر والتراث الطبيعي والثقافي الذي يميز البلاد، وقد استلهمت بينينفارينا من هذه العناصر ومن إرثها في مجال الأداء والديناميكا الهوائية لتصميم كأس تمثل الأيقونة الجديدة لحلبة لوسيل. وبفضل كفاءات حرفيينا الذين يتمتعون بمهارات فائقة، تحول التصميم إلى قطعة فنية رائعة".
وستمنح هذه الكأس الفريدة من نوعها للفائز بسباق جائزة الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1، الذي يقام على حلبة لوسيل الدولية الشهيرة التي ستحتفل بدمج السرعة والإرث القطري لرياضات المحركات في المنطقة.
وسيتمكن عشاق الفورمولا 1 من إلقاء نظرة عن قرب على هذا الرمز الجديد لحلبة لوسيل الدولية والتقاط الصور التذكارية معه من خلال نسخة طبق الأصل ستعرض في منطقة المشجعين خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سيقام خلالها السباق. -(وكالات)

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