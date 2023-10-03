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آراء فنية وجماهيرية تحمل مدرب الفيصلي مسؤولية التراجع الفني

10/3/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- وجّه العديد من المدربين اللوم على الجهاز الفني لفريق الفيصلي بقيادة التونسي غازي الغرايري، بعد الخسارة أمام فريق الشارقة الإماراتي في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، واعتبروا أن إمكانيات الفيصلي الفنية وقدرات اللاعبين وتراكم الخبرات وحيوية الشباب، قادرة على مجاراة الأندية الآسيوية، خصوصا في المباراة التي تقام على أرضه وبين جماهيره الكبيرة.
وانفجر غضب الجماهير الفيصلاوية على الجهاز الفني، جراء إخفاق "الأزرق" فنيا أمام فريق الشارقة الإماراتي، بتلقيه خسارة جديدة بعد الخسارة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي في عمان، حيث انتقدت الجماهير الطريقة والأسلوب والتشكيلة التي بدأ فيها الغرايري مباراتي ناساف والشارقة.
وركزت الجماهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، على أن الحارس اللبناني مهدي خليل أثبت حضورا مميزا خلال مباراة الشارقة وكان أحد نجوم، اللقاء كما كان في مباراة ناساف، وأن عددا من اللاعبين الأساسيين لا يملكون المستوى الفني الذي يؤهلهم ليكونوا في التشكيلة الرئيسة للأزرق.
وينتظر أن تعقد إدارة النادي الفيصلي اجتماعا خلال اليومين المقبلين مع المدير الفني غازي الغرايري، لبحث الأمور الفنية للفريق، والاستماع للأسباب التي ساهمت في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية، حيث لم يقدم الفيصلي مع الغرايري الصورة الفنية المطلوبة، والأداء الذي يرضي الجماهير الفيصلاوية التي لم تقصر مع الفريق، وكانت حاضرة في ملعب الشارقة إضافة لأبناء الجالية الأردنية هناك.
وكان 4 من أعضاء الإدارة قد رافقوا الفريق في رحلته للشارقة وهم رئيس الوفد الدكتور زياد الحجاج، وأمين الصندوق فراس حياصات، وأحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة.
ويرى نجم الفيصلي والمنتخب الوطني والمدرب جريس تادرس، أن الجهاز الفني بقيادة غازي الغرايري يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة أمام فريق الشارقة، مستغربا طريقة وأسلوب اللعب والتشكيلة التي بدأ فيها المدرب اللقاء، خصوصا في ظل غياب اللاعب أمين الشناينة عن مجريات الشوط الأول.
وأكد تادرس في حديث لـ "الغد": أن توقيت تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة جمال أبو عابد لم يكن موفقا، حيث عمل أبو عابد على بناء فريق يضم لاعبين مميزين وكان الهدف الظهور المشرف في دوري أبطال آسيا".
وطلب تادرس من إدارة النادي الاهتمام بالأمور الإدارية وتأمين مستلزمات الفريق، والاعتماد في الجانب الفني على أبناء النادي الذين يملكون الخبرة والمعرفة والقادرين على خدمة الفريق من الناحية الفنية، مؤكدا أن جميع أبناء النادي على استعداد للعمل مجانا ضمن لجنة فنية تساهم مع الجهاز الفني في توفير وسائل الراحة للفريق.
من جانبه أكد المدرب ولاعب الفيصلي والمنتخب السابق عثمان الحسنات، أن المشكلة كانت في البداية بالتشكيلة التي استهل بها الجهاز الفني المباراة.
وأضاف الحسنات في حديث لـ "الغد": أن الاحترام الزائد لفريق الشارقة فنيا ساهم في الأداء غير المقنع للفيصلي خلال اللقاء، وأن الفريق لعب في مجريات الشوط الأول 64 تمريرة فقط، ولم تكن منظومة الفريق الدفاعية جيدة والحال ينطبق على الجانب الهجومي حيث لم ينجح الفريق في بناء الهجمة المرتدة، وأن المدرب لم يحسن قراءة المشهد مع بداية الشوط الثاني، وأن التركيز كان يجب أن يكون على زيادة الهجوم على حساب الدفاع وليس تفريغ خط الوسط.
ومدح الحسنات المدير الفني لفريق الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، الذي احترم الفيصلي في مجريات الشوط الثاني، وركز على الناحية الدفاعية خصوصا وأن دفاع فريقه أضعف خطوط الفريق، وتمنى الحسنات التوفيق لفريق الفيصلي في المباريات المقبلة.

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