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المصارعة ينظم 3 جولات من الدوري المحلي

10/3/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – كشف اتحاد المصارعة عن تنظيم ثلاث جولات جديدة من دوري المصارعة للموسم الحالي 2023، بمشاركة أندية ومراكز المصارعة الحرة والرومانية.
وينظم الاتحاد بطولة السيدات للفئات كافة في السادس من تشرين الأول "أكتوبر" الحالي، ثم يقيم بطولة المملكة للناشئين تحت 17 سنة على مدار يومي 13 و14 من الشهر الحالي.
وتقام الجولة الثالثة من دوري المصارعة يومي 20 و21 من الشهر الحالي، من خلال تنظيم بطولة المملكة لفئة تحت 15 عاما، وذلك في إطار مساعي الاتحاد لتطوير اللعبة والبناء على النجاحات المتحققة من الاستضافات المحلية الأخيرة، أبرزها بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي وبطولة العالم تحت 20 عاما.
إلى ذلك، أحرز لاعب المنتخب الوطني علي أبو نصير، الميدالية البرونزية في بطولة "جيدنسك"، التي حظيت بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين يمثلون دول، ألمانيا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج وأوكرانيا وبولندا، وذلك على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني في العاصمة البولندية وارسو، بهدف رفع جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وضم الوفد الأردني كلا من: مدير اتحاد المصارعة عبدالعزيز طمليه رئيسا للوفد، إلى جانب أربع لاعبين، وهم: علي أبو نصير وزيد ناغوج وحسن ناغوج وحمزة فارس، بقيادة المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين إبراهيم عرعر، والمعالجة نور سفتلانا.

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