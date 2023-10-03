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3 مواجهات في انطلاقة إياب سلة الناشئين

10/3/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تستأنف اليوم مباريات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي الجليل وكفريوبا "ديربي الشمال، عند الساعة 5:30 مساء، ضمن انطلاقة منافسات إياب المرحلة الأولى.
وتفتتح مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين فريقي بيت ايدس وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على فريق الأشرفية عند الساعة 7 مساء.
ويغيب فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عن اليوم الأول من انطلاقة مرحلة الإياب، حيث يلتقيان عند الساعة 5 من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية" في قمة منتظرة، وهو اليوم ذاته الذي يشهد إقامة مواجهتي الأشرفية والجليل عند الساعة 4 مساء، بيت ايدس وكفريوبا عند الساعة 5:30 مساء في صالة الحسن للشباب بإربد.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات عن فريق اتحاد عمان، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويحتل الإنجليزية المركز الثالث بالرصيد نفسه متخلفا عن اتحاد عمان بفارق المواجهات أيضا، فيما يستقر شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، والجليل خامسا برصيد 10 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، ويتذيل الأشرفية جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.
وفي بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة، تحتضن صالة الفحيص عند الساعة 6 من مساء اليوم، مواجهة فريقي الإنجليزية ونجوم الفحيص، فيما يلتقي فريقا الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء في صالة حمزة.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه الفحيص ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 5 نقاط، متقدما بأفضلية فارق المواجهات والسلات عن فريق نجوم الفحيص، الذي يأتي رابعا بالرصيد النقطي نفسه، واستقر الأهلي خامسا بالرصيد نفسه أيضا، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب
برصيد 4 نقاط.

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