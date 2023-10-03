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تغريدات رياضية عالمية

10/3/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد العميري






عمان - حطمت مواقع التواصل الاجتماعي "الجدران" بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى "مدمنين" على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآراءهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
"الغد" تطل عليكم بفقرة "تغريدات النجوم" لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو- البرتغال


شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا عدة، من فوز فريقه النصر السعودي على الاستقلال الطاجيكي 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، مغردا: "مباراة جيدة من الفريق، سعيد بتسجيل هدفي الأول في دوري أبطال آسيا، لنواصل الفوز".

لوكا مودريتش- كرواتيا



احتفل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني مع عائلته، بعيد ميلاد ابنته ناس أنجل، مغردا: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الجميلة، نحن نحبك كثيرا، ناس أنجل". مرفقا إيموجي يدلل على الحب.

زلاتان إبراهيموفيتش- السويد


نشر اللاعب الدولي السويدي المعتزل، زلاتان إبراهيموفيتش، صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تظهر المقاعد الداخلية لسيارته الخاصة، مرفقا تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لزلاتان".

بيردي غونزليس- إسبانيا



قام الإسباني بيردي غونزليس بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، يظهر قيامه بإجراء التدريبات بعد غيابه عن فريق برشلونة لفترة طويلة بسبب إصابته بالعضلة المستقيمة في فخذه اليمنى، مغردا: "قريبا".


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