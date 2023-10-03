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منتخب السلة يهزم السعودية ويلاقي الصين تايبيه بنصف نهائي الأسياد اليوم

10/3/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 76-57 (النصف الأول 42-27)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
ويلتقي“صقور الأردن” عند الساعة 11 من صباح اليوم مع منتخب الصين تايبيه، في لقاء الدور نصف النهائي، والذي سيقام بصالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي، وذلك بعد فوزه على اليابان بنتيجة 85-66.
وتأهلت الفلبين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على إيران (84-83)، لتواجه الصين عند الساعة 3 من مساء اليوم، والأخيرة تغلبت على كوريا الجنوبية (84-70)، فيما ستلعب إيران مع كوريا الجنوبية عند الساعة 11 من صباح اليوم، والسعودية مع اليابان الساعة 3 مساء، في لقاء تحديد المراكز 5 إلى 8.
الأردن 76 السعودية 57
جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على فريدي إبراهيم في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي مواطنه جون بوهانون مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري، فيما بدأ المدير الفني للمنتخب السعودي علي السنحاني اللقاء معتمدا على الخماسي الأساسي، خالد عبدالجبار وفهد بلال ومثنى المرواني ومحمد المرواني ومحمد السويلم.
وبدأ المنتخب الوطني المباراة بقوة، ليتقدم (17-0) بعد ثلاث سلات متتالية من المسافة البعيدة لبزيع والدويري وجيفرسون، قبل أن يعود الدويري ويسجل سلتين من المسافة المتوسطة مع أربع نقاط لجيفرسون من خط الرميات الحرة، قبل أن ينهي السويلم الصيام النقطي للسعودية بسلة من اختراق هجومي بعد مرور 7 دقائق من زمن الفترة الأولى، تبعه خالد عبدالجبار بسلة من المسافة المتوسطة، ليرد بوهانون وبزيع بسلتين من المسافة البعيدة، فيما كان السويلم يسجل سلة من متابعة هجومية، ليحسم“صقور الأردن” الفترة الأولى بفارق 19 نقطة (25-6).
وتحسن الشكل الفني للمنتخب السعودي في الفترة الثانية، مع تنويع خياراته في التسجيل، فرد السويلم على سلتي الدويري، بسلة مع نقطة من رمية إضافية، قبل أن يرد الحمارشة على نقاط المرواني وعبدالجبار والسويلم بثلاث سلات متتالية من داخل وخارج القوس، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، تقدم المنتخب الوطني في النصف الأول (42-27)، رغم خسارته الفترة الثانية (17-21).
وتناوب السويلم وجيفرسون على التسجيل في الدقائق الثلاث الأولى للفترة الثالثة، قبل أن يكشر بوهانون عن أنيابه ويسجل ثلاث سلات مع نقطة من رمية إضافية، وثلاثيتين لبزيع و”دنك عنيف” للدويري وسلة من متابعة هجومية، ونقطة من رمية حرة لفريدي، ليعزز المنتخب الوطني تقدمه في النتيجة الإجمالية بفارق 29 نقطة (65-36) بعدما حسم الفترة (23-9).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي عمد خلالها مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص للمداورة بين اللاعبين، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (76-57) بعد ما خسر الفترة الرابعة (11-21).
وبرز الأميركي جون بوهانون في اللقاء من جانب لاعب المنتخب الوطني بـ“الدبل دبل” مع تسجيله 13 نقطة و14 متابعة وتمريرتين، فيما كان أحمد الدويري أفضل مسجل للمنتخب الوطني بـ 16 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 41 % (26 من 64) مقابل 28 % للسعودية (18 من 64)، و42 % من داخل القوس (15 من 36) للمنتخب الوطني مقابل 34 % (15 من 44)، و39 % من خارج القوس (11 من 28) مقابل 15 % للسعودية (3 من 20)، و65 % من خط الرميات الحرة (13 من 20) مقابل 62 % (18 من 29).
وقام المنتخب الوطني بإجمالي 48 متابعة (33 دفاعية و15 هجومية) مقابل 51 % للسعودية (30 دفاعية و21 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 21 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 7 للسعودية، التي سجلت 14 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 13 نقطة للمنتخب الوطني، وتساوت كفة الفريقين في التسجيل من الفاست بريك بـ 12 نقطة لكل منتخب، فيما أضافت دكة بدلاء المنتخب الوطني 14 نقطة مقابل 9 للسعودية.

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