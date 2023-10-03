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الأخطاء الدفاعية تطيح بالوحدات أمام الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي

10/3/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تسببت الأخطاء الدفاعية في تعثر الوحدات أمام مستضيفه الكويت بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الثلاثاء، على ستاد الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024.
وتسبب التوهان الدفاعي في الخط الخلفي لفريق الوحدات في استقبال هدف قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر المهاجم التونسي ياسين الخنيسي، قبل أن يتسبب المدافع خالد كردغلي في ركلة جزاء سجل منها الكويت هدف التقدم الثاني عبر اللاعب نفسه، فيما سجل الوحدات هدف التعادل عن طريق مهند أبو طه.
وتراجع الوحدات للمركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب أهلي حلب السوري بهدفين دون مقابل، فيما صعد الكويت للصدارة وبرصيده 4 نقاط، عقب تعادله في الجولة الأولى مع الكهرباء العراقي بدون أهداف.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت بين فريقي الأهلي والكهرباء في السعودية.
ويخوض الوحدات مواجهته المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، بحيث يستضيف فريق الكهرباء يوم الثلاثاء 24 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي.
تشكيلة الفريقين
الكويت: سعود الحوشان، سامي الصانع، بلال عفية، فهد الهاجري، علي حسين، طلال الفاضل (يوسف الخبيزي)، رضا هاني، أحمد الزنكي (ياسين عامري)، فيصل زايد (أحمد الظفيري)، محمد دحام (مشاري غنام) وياسين الخنيسي.
المدير الفني: بوريس بونياك (صربيا)
الوحدات: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي (خالد عصام)، محمود شوكت (أحمد سريوة)، يوسف أبو الجزر، أحمد سمير (صالح راتب)، مهند أبو طه، أنس العوضات (محمد أبو رزق) وسيدريك هنري.
المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)
الانذارات: يوسف أبو الجزر، صالح راتب (الوحدات) محمد دحام (الكويت)
سيناريو الأهداف
- تابع مهاجم الكويت ياسين الخنيسي الكرة التي ارتدت من دفاعات الوحدات، عقب تنفيذ زميله فيصل زايد ركلة ثابتة من مسافة قريبة، ليضع الكرة برأسه على يسار حارس (42).
- وضع لاعب الوحدات أنس العوضات زميله مهند أبو طه بمواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بيساره في المرمى بعد ارتطامها بالمدافع سامي الصانع قبل دخولها المرمى (52).
- انبرى المهاجم التونسي ياسين الخنيسي لتنفيذ ركلة الجزاء، واضعا إياها بنجاح على يسار حارس مرمى الوحدات (75).
فرص المباراة
- سدد الخنيسي كرة هوائية علت مرمى الوحدات بقليل (7).
- تألق عبد الستار في التصدي لكرتين من الخنيسي الأولى من تسديدة والثانية من كرة رأسية (11).
- سدد أبو طه كرة بيسراه مرت عرضية دون متابعة لها من زملائه (22).
- أطلق شوكت كرة متقنة من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الكويت (26).
- مرت تسديدة دحام القوية على يسار حارس مرمى الوحدات (27).
- سدد الفاضل كرة صاروخية حاذت القائم الأيمن لمرمى عبد الستار (33).
- تصدى عبد الستار لتسديدة دحام المخادعة من أقصى الزاوية اليسرى لهجوم الكويت (45+3).
- عاود دحام ممارسة هوايته بالتسديد من بعيد (62).
- سدد هنري كرة قوية بيسراه من مسافة قريبة لكنها لم تعرف طريق المرمى (70).

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