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مترجمون عرب وأجانب يعرضون تجاربهم في مد الجسور بين اللغات

10/3/2023 11:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم الفريق الإعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي ندوة عبر تقنية "زووم" بمناسبة اليوم العالمي للترجمة شارك فيها خمسة من المترجمين والمترجمات من لغات مختلفة، قدموا رؤاهم بشأن دور الترجمة كفعل حضاري في التجسير بين الأمم والثقافات والشعوب، وناقشوا واقع حركة الترجمة استناداً إلى تجاربهم الشخصية في هذا الجال، وتطرقوا إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها أثناء عملهم.
وقالت د.امتنان الصمادي خلال إدارتها للندوة التي حملت عنوان "تجارب في الترجمة": "إن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تسعى إلى تكريم المترجمين وتشجيعهم والاعتراف بجهودهم من خلال تقديرهم على المستويين المادي والمعنوي. واستعرضت مسيرة الجائزة التي تقدمها دولة قطر للعالم، وفلسفتها وأهدافها وغاياتها وفئاتها ومعايير الترشح لها والفوز بها".
وتحدثت د. وفاء أبو حطب، أستاذة اللغويات في جامعة الزرقاء الأردنية، عن "فعل ثقافي يتجول فيه المترجم بين ثقافتين نقلا منهما وإليهما، يطرق أبواب الشعر والأمثال تارة، وأبواب المصطلح تارة أخرى، يمخر عباب بحور المعاني ويحلق في فضاء الخطاب. وذلك حتى يستطيع إيصال المعنى". وأكدت أن المترجم سفير الثقافة بين الأمم، ووسيط بين ثقافتين، وأن الأعمال الأدبية المترجمة تمد جسراً من التفاهم والألفة بين ثقافتين، مختصرةً المسافات والفروق الثقافية.
بدورها، تحدثت د.نيديليا كيتايفا التي تدرس اللغة العربية والأدب العربي في جامعة بلغاريا الجديدة، موضحة أن أول لقاء لها مع الترجمة من العربية كان أثناء دراستها الجامعية، إذ أرادت تحديد موضوع رسالتها للماجستير وكانت مترددة في اختيار مؤلف معين، وصودف أنها اطلعت على الأعمال الشعرية لأدونيس فقررت أن تترجم بعض قصائده.
وعن التحديات التي واجهتها خلال ممارستها الترجمة، قالت كيتايفا: "إن أبرزها أن اللغة العربية ليست لغتها الأم، وأنها لم تدرس العربية إلا في بلغاريا، لذلك كانت تحتاج للمزيد من الجرأة عندما قررت أن تترجم رواية "فيزياء الحزن" لغيورغي غوسبودينوف". وأشارت إلى أن هذا الكتاب "صعب ومعقد"، ليس من ناحية الترجمة وحسب، بل إنه "يشبه متاهة مبنية على قصص قصيرة كونه رواية تجريبية حديثة ذات سياق ثقافي عميق"، فضلاً عن أن أسلوب الكاتب يتميز ببساطة اللغة وعمقها في الوقت نفسه.
أما المترجم المصري د.صلاح هلال، أستاذ الأدب والفلسفة الألمانية في كلية التربية بجامعة عين شمس، فقال: "نحتاج إلى تضافر الجهود التي تعنى بالترجمة في صورة مشروع عربي ضخم يضم متخصصين من كل الدول ويكون هو الموجه لعمل الترجمة في العالم العربي، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية وثقافية ودعم مادي".
من جهته، قال المترجم الكويتي عبد الوهاب سليمان: "إن اهتمامه بالترجمة بدأ في وقت مبكر، وإن الأعمال المترجمة الجميلة التي استمتع بها ارتبطت بالمترجمين كما ارتبطت بالمؤلفين". وأضاف أنه تعرف خلال دراسته علومَ الطب الحيوي والكيمياء في بريطانيا على أستاذ دراسات الترجمة في جامعة الكويت د.محمد بن ناصر، وأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت شملان القناعي، وكانا وقتها طالبَين في مرحلة الدكتوراه، فوجهاه وأرشداه لأسماء كبيرة في الأدب والترجمة.
أما المترجمة الباكستانية الناشئة آسيا عارف صديق، التي ترجمت كتباً عدة من العربية للإنجليزية والأوردية والفارسية، فتوقفت عند تجربتها في ترجمة الحكم والأمثال، موضحة أنها جمعت الحكم والأمثال من كتب مختلفة منها "مجمع الأمثال" للميداني، و"أحلى ما قيل في الحكم والأمثال" من إعداد غريد الشيخ، و"الإعجاز والإيجاز" للثعالبي، و"عيون الأخبار" لابن قتيبة.

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