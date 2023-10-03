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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بلغاريا

10/3/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بلغاريا الصديقة، ميتين حسين كازاك، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.

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