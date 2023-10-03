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ربط إلكتروني بين الضمان والتعليم الخاص لتدقيق بيانات المدارس

10/3/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






قالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتورة سهاد الجزازي، إن المؤسسة تعمل على الربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص لغايات التدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية على المدارس الخاصة.
وبينت الجزازي في تصريح لـ "الغد" أن المؤسسة تعمل حاليا على المرحلة الأولى من الحملة، متمثلة بالعمل على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسة بعد أن صممت برنامجا لغايات التدقيق، لحين تجهيز عملية الربط الإلكتروني التي تعمل عليها مديرية التعليم الخاص لأتمتة البيانات.
وأوضحت أنه تم وضع ضوابط على البرنامج الذي صممته المؤسسة، أولها ضابط العمل في العطل الصيفية وعملية الإيقاف التي تحدث للموظفين، وضابط عدم شمولهم بالضمان.
وأشارت إلى أن البيانات المتوفرة لدى المؤسسة تم تقسيمها بحسب فروعها، وتم البدء بالعاصمة عمان مع تركز التعليم الخاص فيها.
ودعت المدارس الخاصة إلى تسليم البيانات الخاصة بالموظفين ضمن جداول إكسل إلى مديرية التعليم الخاص.
وأكدت الجزازي أن هذه الحملة التفتيشية الواسعة، التي تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان، تعتبر من أكبر الحملات التي تنجزها المؤسسة نتيجة حجم العمل الكبير وكمّ المعلومات الواجب تدقيقها.
وكانت بدأت حملات توعوية قبل جولات التفتيش الراهنة بالتعاون بين مؤسسة الضمان ووزارة العمل، عن طريق نشرات تثقيفية حول حقوق عاملي مدارس القطاع الخاص.
وكان مدير عام المؤسسة محمد صالح الطراونة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "المؤسسة تطلق حاليا حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان.
وأوضح أن المؤسسة، وعبر مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إداراتها، ستنظم جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان في العطلة الصيفية، وتوعيتهم بأهمية الضمان وما يوفره من منافع للمشتركين، والتنسيق مع شركاء المؤسسة في هذا القطاع لضمان نجاح هذه الجهود.
وبين الطراونة، أن العاملين في القطاع، يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم بالضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون، بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم مما يتضمنه قانون الضمان من تأمينات.
وتطرق للانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين حمايتهم وعائلاتهم، عبر تأمينهم برواتب تقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك؛ حماية عاملي هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، واستفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة وبرنامج "رعاية" المرتبط به، ويدعم رعاية المولود لـ6 أشهر في حضانات معتمدة لدى المؤسسة؛ وتحقيق الاستفادة للمشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل حال خروجهم من سوق العمل مؤقتا.

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