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بعد أرشفة وثائقها إلكترونيا.. المحامين تتوجه لـرقمنة الخدمات

10/3/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن مجلس النقابة خلال الدورة الحالية، بدأ عملية بناء إلكتروني كامل لسائر نشاطات النقابة وخدماتها.
وأوضح أبو عبود في تصريح لـ"الغد"، أنه جرى البدء بعملية أرشفة وثائق النقابة، ومنها ملفات المحامين، وملفات قضائية يتعلق قسم منها بالتأديب، وملفات مالية، وملفات متصلة بالرعاية الاجتماعية، كالتقاعد والتأمين الصحي.
وأكد أن الفائدة العائدة، تتضمن حفظ مستندات النقابة ووثائقها وقيودها وسجلاتها، خصوصا وأن المحامي يتمتع بجهة وحيدة تمتلك سجل قيد له متمثلة بنقابته.
وبين أن النقابة انتهت من مرحلة الأرشفة الإلكترونية للنقابة، وبواقع 7 ملايين وثيقة.
وأضاف أن النقابة عملت على تطوير استخدام الوثائق إلكترونيا، بحيث يتم استقبال الطلبات سواء من قبل المحامين أو الأفراد إلكترونيا، كما يتم تقديم الطلب ورقيا ليجري تحويله إلى إلكتروني، ثم يمرّ بكافة المراحل الإدارية والمالية لحين إنجاز المعاملة.
وقال أبو عبود إن هذا التحول، له نتائج مهمة عدة، أهمها أنه يعزّز درجات الحوكمة، ويقلل من تكاليف القرطاسية التي كانت تتحملها النقابة شهريا، إضافة إلى الدقة في إنجاز المعاملة والسرعة فيها، والربط بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية عبر تبادل البيانات والمعلومات مع النقابة.
وأشار إلى أن النقابة عملت على إعادة تطوير أنظمتها التشغيلية، لمواكبة التطوّر فيما يتعلق بهذه الأنظمة، حيث يتم تطوير التواصل مع بيانات وزارة العدل والمجلس القضائي.
وشدد على أن النقابة بدأت بالعمل على توفير الخدمات الإلكترونية على موقعها على الإنترنت للمحامين وغيرهم، مثل دفع الرسوم وتقديم الطلبات ودفع الاشتراكات وبدل الخدمات، ودفع رسوم التقدم لامتحان القبول وغيرها.
ولفت إلى أن موقع النقابة أصبح يتمتع بالميزة التفاعلية التبادلية، كما تم الانتهاء من تصميم منصة تمكّن المحامين من حضور الورشات والدورات والندوات، ويستطيع المحامي أن يسجّل حضوره ويُحسب له هذا الحضور عبر دخوله على حسابه.
وأكد أن هناك مشاريع للنقابة قادمة، متعلقة بتقديم الخدمة للجمهور إلكترونيا، وهذا الأمر سيكون بديلا عن الاتصال بالمحامي أو زيارته في مكتبه من أجل الاستشارة أو ما إلى ذلك.
ولفت إلى أن مشروع التطوير الإلكتروني مرتبط بتحديث وتطوير البنى التحتية الإلكترونية لنقابة المحامين من أنظمة تشغيلية وإلكترونية، وأن قيمة المشروع بلغت 175 ألف دينار، فيما بلغت قيمة تطوير الموقع الإلكتروني نحو 11 ألف دينار.
بدوره، اعتبر المحامي علي نوفل أن توجّه النقابة نحو أتمتة المعاملات التي يحتاجها المحامي باتت ضرورية، خصوصا في ظل توجه معظم النقابات المهنية والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل القانوني نحو اعتماد الأنظمة الإلكترونية في إجراء المعاملات.
وأكد نوفل لـ"الغد" أنه أصبح ضروريا تحوّل المحامين نحو المعاملات الإلكترونية خصوصا لما لذلك من فوائد جمة على عمل المحامي وللمهنة، وتوفيرا للجهد، وتذليلا لأي عقبة قد تواجه المواطنين.
واعتبر أن التحول الرقمي لا يقتصر على "رقمنة" البيانات فقط من الأنظمة القديمة إلى تكنولوجيا المعلومات القابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات، بل يحتاج إلى الابتكار في ظل تغييرات في السياسات والإجراءات التنظيمية.
وكانت لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر في نقابة المحامين عقدت مؤخرا، بالتعاون مع قسم التحول الإلكتروني في وزارة العدل، ورشة عمل حول استخدامات بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
وقدم الورشة رئيس قسم التحول الإلكتروني في الوزارة يوسف أبو صعيليك، وعبدالرحمن العجمي من قسم التحول الإلكتروني، وأدارها مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة الدكتور إياد البطاينة.
وقال البطاينة إن الورشة تضمنت تطبيقا عمليا على تسجيل الدعاوى والقضايا التنفيذية وقيد اللوائح وتقديم الطلبات إلكترونيا، ومتابعة الإجراءات والاستعلام وغيرها من الخدمات الإلكترونية المقدمة على الموقع الإلكتروني.
وبين أنه تم خلال الورشة الاطلاع على التحديثات التي أجرتها الوزارة على الخدمات الإلكترونية لحل المشاكل التي كانت تواجه المحامين والمواطنين، وتم التطرق إلى بعض الملاحظات التي سيتم الأخذ بها لتحسين وتسهيل تلك الخدمات.
ولفت إلى أن اللجنة ستكرر عقد هذه الورشة في المحافظات نظرا لأهميتها وحاجة المحامين لها، وان النقابة على تنسيق مستمر مع الوزارة والمجلس القضائي لتقديم أفضل الخدمات للمحامين والمواطنين.

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