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الأغذية: %12 انخفاض عدد اللاجئين المتلقين للمساعدات في الأردن

10/3/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






أعلن برنامج الأغذية العالمي أخيراً، أنّه تمكن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي من مساعدة 465 ألف لاجئ من خلال تقديم تحويلات نقدية شهرية وبحجم قدر بحوالي 102.3 مليون دولار، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للاجئين الذين يتلقون مساعدات من البرنامج في الأردن انخفض بنحو 12 %.
وأضاف البرنامج في نشرته الأخيرة، أنّه قدم خلال آب (أغسطس) مساعداته الغذائية الشهرية لحوالي 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، من خلال تحويلات نقدية بقيمة 9 ملايين دولار.
وذكر أنّ ما يقرب من 43 % من اللاجئين السوريين الذين يحصلون على مساعدة من برنامج الأغذية في المجتمعات والمخيمات تلقوا مساعدات نقدية من خلال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وقدر برنامج الأغذية متطلبات تمويل مشاريعه في الأردن للأشهر الستة من أيلول (سبتمبر) 2023- حتى شباط (فبراير) 2024 بحوالي 126.2 مليون دولار.
وأكدت النشرة أنّ برنامج الأغذية واجه نقصًا حادًا غير مسبوق في التمويل خلال الأشهر القليلة الماضية، ما اضطره إلى مواصلة تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لجميع المستفيدين من اللاجئين في الأردن، وغالبيتهم من السوريين، حيث إنّ المستفيدين في المجتمعات المحلية (خارج المخيمات) بدأوا بتلقي 15 دينارا أردنيا (21 دولارًا) بدلاً من 23 دينارًا (32 دولارًا)، و10 دنانير (14 دولارًا) بدلاً من 15 دينارًا (21 دولارًا) بناءً على تصنيف برنامج الأغذية العالمي.
وبالمثل ولأول مرة في شهر آب، بدأ المستفيدون من اللاجئين في المخيمات بتلقي 15 دينارًا (21 دولارًا) بدلاً من 23 دينارًا (32 دولارًا).
وبالإضافة إلى ذلك، علّق برنامج الأغذية في آب، مساعداته الغذائية الشهرية لنحو 55 ألف لاجئ سوري في المجتمعات المحلية، نتيجة لعملية إعادة الاستهداف التي تم تنفيذها مع المفوضية، ونتيجة لذلك، انخفض العدد الإجمالي للاجئين الذين يتلقون مساعدات من البرنامج بنحو 12 %.
وأكد البرنامج أنّه سيتمكّن من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية بمستويات منخفضة في أيلول وتشرين الأول، إلّا أنّه ما تزال هناك حاجة إلى ما مجموعه حوالي 10 ملايين دولار لمواصلة تقديم المساعدة بمستوياتها المنخفضة في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.
يشار إلى أن البرنامج قدر حجم التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية خلال السنوات الخمس المقبلة (2027-2023) بحوالي 997 مليون دولار، منها 230 مليونا متطلبات البرنامج في الأردن للعام الحالي.
وكانت الخطة الإستراتيجية أشارت الى أن الأردن يضم ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أطلق الشهر الماضي تحذيراً صارخاً بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل تخفيض بنسبة 1 % في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.
ووفقاً لتقرير صدر عن البرنامج بعنوان“تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي”، فإنّه يسعى إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، مضيفاً أنّ المساعدات الغذائية التي يقدمها تعتبر بمثابة شريان حياة حيويا، وغالباً ما تكون تلك المساعدات“الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة”.
وحذر التقرير من أن“ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى“الجوع الطارئ” على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 % عن المستوى الحالي.
وذكر أن أكثر من 40 مليون شخص في 51 دولة سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش - ارتفاعًا من 29 مليونًا في عام 2019.
وقال التقرير:“يوجد حاليّاً 345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة”، وهم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.
ويكافح البرنامج لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزاً في التمويل يزيد على 60 % هذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً.

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