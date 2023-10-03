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تزاحم على رئاسة النواب.. والفردية تطغى على تحركات المترشحين

10/3/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






رغم ارتفاع وتيرة تحركات نواب طامحين لإشغال موقع رئاسة المجلس، تواصلت ضبابية الرؤية وصعوبة تحديد كفة الفائز برئاسة النواب في دورتهم الأخيرة.
ويمكن رصد تحركات واضحة بين رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي، والرئيس السابق عبد الكريم الدغمي، والنائب الأول لرئيس المجلس لدورات عدة نصار القيسي، من دون إغفال وجود نواب يرقبون المشهد، منهم النائب علي الخلايلة الذي أعلن نيته الترشح، ورئيس المجلس السابق عبد المنعم العودات، والنائب خير أبو صعيليك.
والأمر الواضح أن مشهد الحراك الحالي ليس كسابقه، إذ كانت تجري سابقا تحالفات نيابية، وإعلان كتل تأييد لهذا المرشح أو ذاك، أما في هذا الحراك فلا يحدث ذلك، بل بات الجميع ينتظر نتائج الحراك الفردي و"الدخان الأبيض".
وليس مستبعدا، أن يسفر الأمر في النهاية عن مواصلة تراكم الغيوم في سماء العبدلي، وان يتكتم الراغبون بالموقع على تحركاتهم، وبالتالي قد نشهد انتخابات ساخنة للغاية على موقع الرئيس.
ويفتتح جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين الأربعاء المقبل أعمال الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر بخطبة العرش التي يلقيها جلالته من على منبر مجلس الأمة.
وبعد خطبة العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة يتم فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، كما يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين). وأما فيما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم للنواب فإن حجم التنافس على موقع النائب الأول يرتفع، إذ يمكن رصد رغبة النائب الأول الحالي احمد الخلايلة بالترشح للموقع، وكذلك النواب خالد ابو حسان وجعفر الربابعة، وعبد الرحيم المعايعة، وعلي الغزاوي، اما موقع النائب الثاني فتبرز فيه أسماء النواب هيثم زيادين، وميادة شريم، وعبيد ياسين، وربما يظهر غيرهم مع الأيام.
وتقول المادة 14/أ من النظام الداخلي للنواب: "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الاصوات تجرى القرعة بينهما".
وتقول المادة السابعة/ ب من النظام الداخلي: "إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".
وتستمر الدورة الحالية الأخيرة للنواب 6 أشهر، ويتضمن جدولها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وأيضا مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر، وحق الحصول على المعلومة.
كما يتوقع أن تتضمن الأجندة النيابية تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2018، و2019، و2020، و2021، اذ سيجد النواب في مناقشة تلك التقارير فرصة لرفع سقف المساءلة النيابية، حيث يمثل ذلك فرصة للنواب لممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، إذ إن مجالس نيابية سابقة استثمرت الدورة الأخيرة من عمر المجلس لتقدم أداء نيابيا مغايرا.
وفي المجمل، ما تزال سماء العبدلي صافية فيما يخص المنافسة على موقع رئاسة مجلس النواب، وما زال الجميع بانتظار إشارة من هنا أو إيماءة من هناك، لتتضح صورة أكثر المرشحين ترجيحا لشغل هذا المنصب المهم.

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