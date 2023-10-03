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ترجيح عقد التوجيهي إلكترونيا العام المقبل

10/3/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






رجح رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، أن يصار إلى عقد الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بشكله الجديد والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي المقبل، إلكترونيا، وذلك بعد استكمال تجهيز بنك الأسئلة وإعداد موجهات أساسية لبناء الاختبارات.
وقال توق في تصريحات خاصة لـ"الغد" أمس، إن النظام الخاص بالمركز الوطني لتطوير المناهج ينص على أن الاختبارات المدرسية، بما فيها الثانوية العامة، هي من صلاحيات المركز.
وتنص الفقرة (هـ) من المادة 4 لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته، على تطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة.
كما تنص الفقرة (و) من المادة ذاتها على "انشاء بنوك أسئلة لأغراض الاختبارات والامتحانات الوطنية والدولية والتقييم".
وبين توق أن المركز كان في المراحل السابقة يركز على إصدار الكتب وبأسرع وقت، ولذلك تم تأجيل هذا الموضوع، لكن الآن تم تفعيله بالتفاهم والتنسيق الكامل مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وأوضح توق أن المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج أقر مؤخرا إنشاء 3 وحدات أساسية جديدة هي: القياس والتقويم، والدراسات والبحوث، وضبط الجودة.
وأشار إلى أن المركز سيبدأ العمل على إعداد موجهات أساسية لبناء الاختبارات المدرسية من قبل المعلمين والمعلمات، لافتا إلى أن المركز يعد نفسه لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بحلته الجديدة المتمثلة بإجرائه على مدار عامين، والذي سيتم تطبيقه لأول مرة في العام الدراسي 2024-2025، مرجحا أن يكون الامتحان إلكترونيا حال استكمال إجراءاته.
وبين أن المركز يعمل حاليا على إعداد بنك أسئلة، حيث سيتم غدا الخميس عقد لقاء موسع في المركز لضمان التنسيق الكامل بين المسؤولين بين فرق التأليف، ولضمان سير العمل المتجانس جنبا الى جنب مع تطوير الامتحانات والاختبارات.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، كشف في تصريحات سابقة أن "التوجيهي سيختفي بعد سنتين"، موضحا أن الطالب سيتقدم للامتحان بعدها على مدار عامين دراسيين، بحيث يقدم 4 مواد في الصف 11، وفي الصف الـ12 يختار مواد حسب رغبته للدراسة الجامعية.
وقبل ذلك، خضع "التوجيهي" في مراحل مختلفة، لتعديلات وتغييرات طفيفة وجوهرية، فطيلة 16 سنة (2018-2002) عقد وفق نظام الدورتين: شتوية وصيفية، لكن في العام الدراسي 2018 - 2019، صار يعقد بدورة واحدة تسمى "الامتحان العام".
كما أن طبيعة الأسئلة وطريقة احتساب العلامات فيه، خضعت لتعديلات وتغييرات عديدة، فمثلا مع بدء جائحة كورونا في العام الدراسي 2019 - 2020، وفي ظل الإغلاقات، وحرصا على السلامة العامة، وتعذر إيجاد مراكز تصحيح في الميدان، اضطرت الوزارة للتغيير في نمط الامتحان، لتصبح أسئلته من نوع "اختيار من متعدد"، وأعلنت للمرة الأولى عن الأوزان النسبية للوحدات الدراسية في جميع المباحث، وبقيت الأسئلة في العامين اللاحقين 2021 و2022 تراوح بين المقالي والموضوعي.
وكان مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري كشف في تصريح سابق خاص لـ"الغد" تفاصيل نظام التعليم الثانوي الجديد.
وبخصوص امتحان الثانوية العامة في المسار الأكاديمي، قال العمري إن الامتحان بشكله الجديد سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، حيث سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".
وتابع العمري أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والانجليزية، وتاريخ الاردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف.
وفي الصف الثاني عشر، بحسب العمري، فإن الطالب المتواجد على مقاعد الدراسة في العام 2025/ 2026 سيقوم باختيار الحقل الذي يرغب به وفقا لقدراته وميوله ورغباته، وحسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة، حيث توفر الخطة الجديدة 6 حقول هي (الحقل الصحي، الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، حقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال).

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