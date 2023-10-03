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في الذكرى الـ8 لإشعاله ثورة السكاكين.. فلسطينيون يرثون الشاب مهند حلبي

10/3/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يصادف اليوم الثلاثاء الـ 3 من أكتوبر الذكرى الثامنة لاستشهاد مفجر انتفاضة القدس "ثورة السكاكين " الشهيد مهند الحلبي أحد أبطال الجهاد الإسلامي لتكون شرارة عمليات طعن ودهس على مدار عدة سنوات أربكت الاحتلال.

7 أعوام على استشهاد مهند الحلبي.. والدته تروي تفاصيل يوم ارتقائه

فجر الـثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015م في مثل هذا اليوم ودع الشهيد مهند الحلبي عائلته وأسرته، متجهًا إلى مدينة القدس المحتلة ووصل إلى باب الاسباط بالبلدة القديمة.

أحد شهود عيان العملية قال:" سألني الشهيد مهند كيف هو الوضع في الأقصى، وخرج وسمعت صوت المستوطن يصرخ، وحينما خرجت رأيته يطعن المستوطن، وبكل هدوء وثقة أخذ مسدسه ولاحق المستوطن الثاني وقام بإطلاق النار عليه، لم أرَ في حياتي أكر منه جرأة" ، حيث اسفرت العملية عن مقتل اثنين من الحاخامات المتطرفين العاملين في الجيش الصهيوني وإصابة آخرين.

العملية البطولية التي نفذها الشهيد مهند الحلبي أسست لمرحلة جددة وهي انتفاضة القدس والتي عرفت ايضًا بانتفاضة السكاكين، وانطلقت العمليات البطولية في كل مكان في الضفة والقدس المحتلتين.

نقطة تحول
البداية كانت باستشهاد ضياء التلاحمة، زميله في الجامعة ورفيقه في الرابطة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في جامعة القدس أبو ديس حيث يدرس، كما تقول الوالدة، وأمام كل زملائه بالجامعة هنأ والد ضياء بشهادته قبل أيام من استشهاده وهمس في أذنه بكلمات "سنثأر له إن شاء الله".

ما تذكره والده مهند كان واضحا في كتابات مهند قبل استشهاده على صفحته الشخصية على الفيس بوك، حينما كتب:"حسب ما أرى فأن الانتفاضة الثالثة قد انطلقت، ما يجري للأقصى هو ما يجري لمقدساتنا ومسرى نبينا وما يجري لنساء الأقصى هو ما يجري لأمهاتنا وأخواتنا، فلا أظن أنا شعب يرضى بالذل".

قوات الاحتلال الصهيوني سلمت جثمان الشهيد الفارس مهند لعائلته بعد احتجازه لأسبوع، وشيعت الجماهير الفلسطينية جثمانه في رام الله بمسيرة ضمت الآلاف لأول مرة منذ سنوات، طالب خلالها المشاركون بالرد على جرائم الاحتلال ووحدة الصف الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني، وردع الاحتلال والمستوطنين بشتى الوسائل، كما أن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين قرر منح الشهيد المجاهد مهند شهادة المحاماة الفخرية، كما قرر المجلس إطلاق اسم الشهيد مهند الحلبي على الدورة القادمة لأداء اليمين القانونية.

من هو مهند حلبي
ولد مهند الحلبي (19 عاما) في 17/11/1995 م في بلدة سردا شمال مدينة رام الله.
وهو الابن الثاني للعائلة بعد شقيقه الأكبر محمد، وله 4 إخوة، عرف عنه أنه الأكثر هدوءاً رغم جرأته الواضحة.

كان يدرس الحقوق في سنته الثانية في جامعة القدس أبو ديس، وتعتبر نقطة التحول في شخصية مهند هي استشهاد رفيق دربه ضياء التلاحمة. -وكالة القدس للأنباء


وفي الصور المرفقة أدناه، يبدو رثاء الفلسطينيين جلياً للبطل حلبي في الذكرى الـ8 لاستشهاده




















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