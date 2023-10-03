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حاصروهم.. بلبلة في لبنان بعد ضبط أسلحة بمخيمات للسوريين

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع تنامي المطالبات في لبنان الغارق بأسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى دول أوروبية، ارتفعت وتيرة بعض التصريحات العنصرية.
فقد انتشرت خلال الساعات الماضية دعوات إلى "محاصرة مخيمات النازحين" أو طردهم. وزادت التوقيفات الأمنية من حدة هذا الجو المشحون، لا سيما مع الكشف عن مصادرة أسلحة في بعض المخيمات.
وفي آخر تلك التوقيفات أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان امس أنه تم "مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة مخبأة داخل إحدى الخيم في سهل مدينة زحلة (البقاع)"، وتوقيف سوريين تبين أيضا دخولهما خلسة إلى البلاد.
أتى ذلك، فيما تتصاعد عمليات تسلل السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان، سعيا للهروب من الأزمة في سورية، وشق طريق عبر التهريب إلى أوروبا. فيما ترتفع الدعوات من قبل بعض السياسيين والصحفيين والمواطنين إلى "طرد اللاجئين".
وتنشط عمليات التسلل عبر معابر غير شرعية على الحدود الشمالية للبنان، حيث تتولى شبكات تهريب العملية المتكاملة بدءا من نقل العائلات والأفراد من سورية إلى لبنان مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب "الشخص" أو عدد أفراد الأسرة.
وتضم هذه الشبكات شركاء لبنانيين وسوريين محترفين في عمليات التهريب الحدودية، ولديهم باع طويل في الطرقات الوعرة التي يصعب مراقبتها وضبطها.
يشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين أضحى مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الغارق منذ 2019 في أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ الحديث، حيث خسرت عملته الوطنية نحو 90 % من قيمتها الشرائية، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضا. كما طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.
وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، لا سيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء "اقتصاديا" أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية!
الى ذلك أوقفت قوى الأمن في لبنان شخصين من التابعية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا، وفق ما أعلنت في بيان.
وأفادت قوى الأمن الداخلي بأنها ألقت القبض على الموقوفين في منطقة البقاع (شرق) في إطار جهودها "لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر"، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على "تهريب أشخاص من جنسيات سورية، ولبنانية، ومصرية، وفلسطينية، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد" الحدودية مع سورية في شمال البلاد.-(وكالات)

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