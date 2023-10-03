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الاحتفالات في القدس تخفي إمكانيات اشتعال كامنة

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: نير حسون

مثلما في كل عيد المظلة، أيضا شوهدت أمس صور احتفالية لعشرات آلاف اليهود وهم يرتدون الشالات الدينية التقليدية ويحملون أغصان اللولب والخشخاش ويشاركون في مراسم مباركة الكهنة في ساحة حائط المبكى في القدس. الأحداث الكبيرة مرت بهدوء، لكن في البلدة القديمة وحول الساحة ومظاهر الاحتفال كانت توجد أصوات أخرى.
في باب الساهرة، غير بعيد عن حائط المبكى، تم، مؤخرا، توثيق عشرات اليهود وهم يبصقون على المسلمين وعلى الكنائس. في باب السلسلة، بالضبط فوق ساحة حائط المبكى، تم توثيق شرطية من حرس الحدود وهي تدفع امرأتين فلسطينيتين، وفي الحرم تم توقيف يهود حاولوا السجود وتأدية الصلاة. وفي الأسبوع الماضي، في إطار جولة حول أبواب الحرم، شوهد أبناء شبيبة يهود وهم ينشدون ويصلون ويدوسون على القبور في مقبرة باب الرحمة القريبة من باب الرحمة، أحد أبواب الحرم. هذه يمكن أن تكون إشارات أولية على الوضع الذي يمكن أن يتدهور في الواقع المتوتر أصلا، حيث وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، يستمر في تولي منصبه وكأن مهمته هي إشعال المنطقة وليس تهدئتها.
باب السلسلة هو إحدى نقاط الاحتكاك الكثيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في البلدة القديمة. وهو باب الخروج الرئيسي للزوار اليهود في الحرم. هناك تنتظر النساء المرابطات، وهن نساء مسلمات يعتبرن أنفسهن كمدافعات عن الحرم. منظمة المرابطين التي تنظم عملية النقل للدفاع عن الحرم تم إخراجها خارج القانون، لكن النساء، ولا سيما المقدسيات، يواصلون القدوم. هن يقفن على المدخل ويحملن القرآن ويطلقن نداءات التكبير نحو اليهود الخارجين من الحرم. وعندما تخرج مجموعة يهود، فإن رجال الشرطة يقومون بالفصل بين النساء وبينهم ويحاولون إخلاء الطريق أمام اليهود.
في هذا الوضع، تم، أول من أمس، توثيق شرطية من حرس الحدود وهي تقوم بدفع امرأتين فلسطينيتين وتسقطهما على الأرض. في الشبكات الاجتماعية الفلسطينية، نشرت أفلام فيديو عدة ظهر فيها رجال شرطة من حرس الحدود وهم يدفعون المرابطات. المتحدثون الفلسطينيون تحدثوا عن دافعين أساسيين يشكلان الحافز للشباب من أجل تنفيذ العمليات -المس أو الاشتباه بالمس بالمسجد الأقصى، أو المس بالنساء وإهانتهن. بهذا المعنى، فإن الأفلام، أمس، هي أنباء سيئة.
أيضا الحافز الثاني يمكن أن يكون ناجعا. منظمات الهيكل نجحت في أن تجلب أمس، حسب ادعائها، 1800 يهودي لزيارة الحرم بهدف العبادة. الأوقاف الإسلامية تحدثت عن عدد أقل بقليل، 1500 شخص. ومهما كان العدد، فإن الأمر يتعلق بإنجاز. قبل العيد قامت الشرطة بإبعاد عشرات النشطاء الفلسطينيين عن الحرم. وفي الأيام الأخيرة يمنع رجال الشرطة دخول الشباب الفلسطينيين تحت سن 40 سنة الى الحرم. في الأسابيع الأخيرة، منع أيضا دخول سكان الضفة الغربية الذين يأتون الى القدس بهدف العمل أو العلاج.
هذه القيود أدت في السابق وبشكل فوري الى زيادة التوتر في الشوارع القريبة من بوابات الحرم. في هذه المرة بسبب حقيقة أنه لا يوجد عيد للمسلمين يوازي في هذه الأثناء الروزنامة اليهودية، باستثناء المرابطات وعدد من النشطاء المتعصبين لم يسجل أي احتجاج جماهيري على بوابات الحرم. مع ذلك، استمرار الاستفزاز والضغط يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف الى رد من قبل الفلسطينيين.
أنباء سيئة أخرى وفرها كالعادة الوزير بن غفير. ففي رسالة أرسلها قبل يومين لأعضاء الكنيست من اليمين الذين احتجوا على معاملة الشرطة للزوار اليهود في الحرم، دافع وقال إن الشرطة التي تخضع له قد غيرت أسلوبها مع الزوار اليهود. وقد كتب "أنا أنوي الاستمرار في التقدم نحو الحرم، وسأواصل بإخلاص العمل على ذلك... أنا أؤيد جلسة للكابنت على الفور وعقد جلسة حول فتح الحرم سبعة أيام في الأسبوع أمام اليهود، مع إعطاء الإمكانية للصلوات المعتادة وما شابه". بن غفير أنهى الرسالة بالأمل في أن "وزراء الصهيونية الدينية ووزراء الليكود في الكابنت سيؤيدون هذه الإجراءات، رغم أنهم هم أنفسهم يعارضون الزيارات في الحرم".
في هذه الأثناء، الوضع الراهن في المسجد الأقصى لا يوجد في يد ايتمار بن غفير. المحاولة السابقة تدل على أن احتمالية تغييره ضعيفة جدا. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اكتوى مرات عدة من الحرم، بدءا بأحداث نفق الحشمونئيم في 1996 ومرورا بانتفاضة السكاكين في 2015 وانتهاء بأحداث البوابات الالكترونية في 2017. في كل مرة، كان ثمن عدم المسؤولية والطيش دفعه إسرائيليون وفلسطينيون بحياتهم. نتنياهو، خلال السنوات الأخيرة، يتعامل بشكل جدي مع تحذيرات جهاز الأمن فيما يتعلق بما يحدث في الحرم ويحاول تقليص ارتفاع اللهب. ولكن مثلما في مواضيع كثيرة في إدارة الدولة في السنة الماضية، أيضا في موضوع الحرم، فإنه من غير المؤكد أن دفة القيادة توجد بالضبط في يده.

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