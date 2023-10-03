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برعاية الجيش.. المستوطنون يحددون الهدف التالي في المنطقة ب

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: هاجر شيزاف

آلاف من الإسرائيليين، قاموا، أول من أمس، بزيارة الموقع الأثري، الذي يظهر للعين غير الفاحصة مثل كومة حجارة عادية. عمليا، من الصعب الإشارة الى أي شيء يميزه عن المواقع الأخرى التي تنتشر في الضفة الغربية -كومة من الحجارة والصخور بأحجام مختلفة، من دون أي لافتة أو أي شرح. ولكن من استمع لشرح أحد المرشدين في المكان أدرك أن الأمر يتعلق بـ"مذبح يهوشع الذي يوجد على جبل عيبال". هذا الادعاء مختلف فيه. فكثير من رجال الآثار لا يوافقون على تشخيص الموقع كمذبح، وبالأحرى مذبح يهوشع. هذه الحقيقة لا تمنع المستوطنين من الادعاء بأن الفلسطينيين يفعلون كل ما في استطاعتهم بهدف تدمير هذا الموقع التراثي المهم.
الوصول الى الموقع الأثري في جبل عيبال لا يعد موضوعا سهلا. الحديث يدور عن موقع يوجد في المنطقة ب، أي تحت السيطرة الفلسطينية المدنية، والوصول اليه يحتاج الى مرافقة عسكرية. آلاف الزوار الذين أرادوا الوصول الى الموقع، أمس، قامت بتأمينهم وحدتان عسكريتان وقوات أخرى من حرس الحدود والشرطة. الزيارة بادر اليها المجلس الإقليمي شومرون الذي يروج منذ بضع سنوات للاعتراف بجبل عيبال في إطار حملة حوله -في محاولة ناجحة لدفع السلطات الإسرائيلية للعمل في المنطقة- رغم أنه حسب اتفاق أوسلو هو يوجد خارج المجال. مبرر ذلك يكمن في ادعاء المجلس بأن السلطة الفلسطينية تحاول المس بهذا الموقع بشكل متعمد. بعد أن أصبحت "المعركة على المنطقة ج" شعارا سائدا في الجيش وفي وسائل الإعلام الاسرائيلية، فإنه يبدو أن المستوطنين مستعدون للسير قدما نحو المعركة على المنطقة ب.
"الحكومة الإسرائيلية لم تقف في المقابل عندما تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ هنا في جبل عيبال إحدى الجرائم الخطيرة جدا والتي تتمثل بتدمير إرث"، قالت في الموقع اوريت ستروك، وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية من الصهيونية الدينية. أيضا العضو في حزبها، تسفي سوكوت، جاء للدعم. ستروك تطرقت في أقوالها أيضا الى الحادثة التي جرت قبل سنتين، في حينه الأعمال التي نفذها مجلس قرية عصيرة الشمالية المجاورة، أدت الى أضرار في مقطع من السور القديم في المنطقة. هذا الأمر أدى الى ردود شديدة من قبل المستوى السياسي، وحتى أنه وصل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي وصفه بـ"حادثة خطيرة"، وهذه الحادثة حصلت على اسم "عمل داعش"، كما أطلق عليها نفتالي بينيت.
شارع شقه الفلسطينيون قرب الموقع ومنشورات عن نية القرية إقامة حي في المنطقة، أدت الى عقد جلسة في الكنيست قبل أسبوع في هذه الجلسة، قال ممثل الإدارة المدنية، آدم افيدان، إنه أثناء شق الشارع مدار الحديث فإن الموقع لم يتضرر أبدا. مع ذلك، قال إن الإدارة المدنية قامت بمصادرة معدات العمل في الموقع، ورئيس المجلس، بسام صوالحة، تم استدعاؤه للتحدث معه وتم التوضيح له بأن "أي عملية تخالف التفاهمات سيتم الرد عليها بقبضة حديدية من قبلنا، بكل الوسائل المتاحة لنا، سواء من ناحية قانونية أو سياسية". ورغم أن افيدان أشار الى أن هناك إشكالية معينة بالنسبة للإدارة المدنية من أجل العمل في المنطقة ب، إلا أنه أكد أن "أي مس بموقع آثار أو موقع ديني سيتم علاجه من قبلنا وسنقوم بمنعه بكل الطرق". هذا رغم أن اتفاقات أوسلو نصت على أنه لا يحق لإسرائيل العمل في المنطقة ب في كل ما يتعلق بالآثار.
أيضا، بالنسبة للضفة الغربية فإن جبل عيبال هو مكان بعيد، ومن أجل الوصول اليه يجب السفر نحو نابلس والاستمرار من هناك في السير في طريق متعرجة ووعرة، وبعد ذلك الصعود الى شارع آخر منحدر الى القمة التي يوجد عليها موقع عسكري فقط وأشجار زيتون وموقع أثري مختلف فيه. من أجل الحدث تم إغلاق أحد مداخل قرية عصيرة الشمالية القريبة من الموقع. وعند الوصول الى قمة الجبل تلقى القادمون الأعلام من المجلس الإقليمي شومرون؛ علم توجد عليه صورة الهيكل ومكتوب عليه "قوموا ببناء هيكل لي"، بلغات عدة، وبالطبع هدايا للأطفال في العيد، بالونات وبوشار ومنصة مع موسيقا.
القادمون تمتعوا بسماع المغني شولي راند في الوقت الذي رقص فيه الشباب في حلقة أسفل المنصة وتجول مهرج على العصي بين الجمهور. بعض العائلات أيضا جلست تحت مظلات العرش التي أقيمت في المكان. كلوديت وأنال، المهاجرتان من فرنسا ويبدو أنهما علمانيتان، جاءتا الى الحدث في حافلة مع مجموعة منظمة من نتانيا. "هذه نزهة، مشهد جميل. ليس كل من في الحافلة متدينون"، قالت كلوديت. "أنا لا أعرف هذا المكان. هذا جميل جدا. هذا ليس نزهة مثل طبرية أو القدس التي هي عزيزة جدا، هذا شيء آخر". حسب قولها، فإن الحديث لا يدور عن زيارة أولى تقوم بها في المناطق. والمرشدة للمجموعة اعتبرتها "صهيونية جدا".
من أجل الوصول سيرا على الأقدام من المنصة الرئيسية الى الموقع الأثري، استمر القادمون سيرا على الأقدام مسافة 2 كم، الذي في نهايته يوجد هبوط حاد جدا. على الطريق المؤدية الى الموقع كان يوجد طفل يركض وهو يحمل قنبلة غاز، يبدو أنه وجدها على الأرض. وعلى عربة لنقل المعدات كان يوجد ملصق كتب عليه "العدالة لبن اوليئيل"، وكثير من الآباء حاولوا السير مع عربات الأطفال الرضع في هذه الطريق الترابية.
الموقع تم حفره في حفريات أثرية قامت بها بعثة من جامعة حيفا قبل أربعين سنة. على رأس هذه البعثة، كان يقف البروفيسور آدم زرتل الذي قال إن الجبل هو موقع المذبح الذي أقامه يهوشع بن نون بعد دخول بني إسرائيل الى البلاد، كما هو مذكور في التوراة. مع ذلك، هذا الرأي غير مقبول على معظم رجال الآثار الذين يختلفون حول تشخيص الموقع، وتأريخه وطريقة استخدامه. رغم كل ذلك، إلا أن من يأتون الى موقع المذبح حصلوا على مطويات تبدأ بجملة "أمامك زيارة من الزيارات المهمة والمثيرة التي شاهدتها في حياتك: مذبح اكتشف بكامله".
في الموقع شرح مرشدون للقادمين عن الموقع وهم يرونهم صور زرتل وصورة تظهر نموذجا للمذبح. "إذا كان هذا الموقع هو حقا مذبح يهوشع، فإنه توجد لنا مصادقة على كل التوراة"، قال المرشد نتنئيل. هذا الشرح ختمه بالقول إن الفلسطينيين يدمرون المكان. "الوصول الى هنا طوال الأسبوع، هذا ما نحاول أن نفعله"، قال. "هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن القيام به من أجل ألا يصبح هذا الموقع موقع تراث عالمي مثل أريحا". في الشهر الماضي، أعلنت اليونسكو عن تل أريحا كموقع تراث فلسطيني.
عمليا، الآن في الموقع يتم إجراء جولات، لا سيما في فترة الأعياد، على الأقل مرتين في السنة. قبل سنتين، في أعقاب ما نشر في وسائل الإعلام عن الضرر الذي لحق بالمكان، بادر المجلس الإقليمي شومرون الى إجراء حدث كبير آخر. حسب تقدير المجلس، فإن حدث أول من أمس أكبر، وقد جاء اليه عشرات آلاف الأشخاص.
في السنة الماضية، نقل مستوطنون ترابا، حفر في السابق من قبل زرتل في الموقع، الى مستوطنة شفيه شومرون. الحفر جرى بدعم الجيش، من دون رخصة للحفر وبمساعدة متطوعين من معهد آثار افنغلستي في أميركا. في إطار الاحتفالات بالعيد المتعلقة بالمكان سيقام غدا حدث، دعي اليه أطفال من أجل غربلة تراب من الموقع، الذي يتم تسويقه على أنه "ذكرى توراتية لكل العائلة". على سؤال "هآرتس" رد يوسي دغان، رئيس مجلس شومرون، وقال إن نقل التراب تم بشكل قانوني. ولكنه رفض ذكر اسم من صادق على ذلك. غربلة التراب تحتاج الى مصادقة سلطة الآثار المخولة.
رئيس مجلس عصيرة الشمالية عارض في محادثة مع الصحيفة الادعاء بأن الفلسطينيين يريدون المس بالموقع. "هذا موقع أثري يوجد على مساحة 9 دونمات. نحن نحافظ على الموقع الأثري ولا نريد المس به. ولكن حوله توجد أراض خاصة"، قال. "هناك خطة لإقامة حي في المنطقة، ورخص البناء تم إعطاؤها من قبل السلطة الفلسطينية". حسب قوله المجلس كان يريد تطوير موقع سياحي هنا، لكنه يفترض أن الجيش سيمنع هذا الأمر.
الون اراد وهو من منظمة عيمق شفيه، قال إن الحملة بخصوص جبل عيبال وتحويله الى موقع رئيسي بدأت قبل بضع سنوات عندما في تلك الفترة كانت توجد خطة للقرية الفلسطينية من أجل تحويله الى موقع سياحي. وفيما يتعلق بحقيقة أن إسرائيل تعمل في المنطقة ب، قال إن اسرائيل تستخدم بشكل ساخر القانون الدولي. "القانون الدولي ينص على أنه توجد لإسرائيل مسؤولية مطلقة من أجل الحفاظ على الآثار في أرجاء الضفة الغربية، لأن هذه منطقة محتلة. هكذا، الدولة تدعي بأن المسؤولية تم إعطاؤها للسلطة الفلسطينية في المنطقتين أ وب. ولكن عندما ترى إسرائيل أن هذه السلطة لا تقوم بعملها، فعندها يجب عليها القيام بذلك، قال. وحسب قوله، فإنه في المنطقة ب يوجد وضع غير معقول، فيه الجهة المسؤولة عن إنفاذ قانون الآثار هي السلطة الفلسطينية، لكن في كل ما يتعلق بسرقة الآثار، مثلا، فإن الجهة المخولة بالعمل، هي سلطة الآثار التي تمنعها إسرائيل من العمل في المنطقة ب لأنها جهة أمنية.
أثناء العودة من الموقع الأثري، وجد الكثيرون صعوبة في تنظيم النفس في الصعود الحاد الى قمة الجبل. دوفيف بندنغر، من مستوطنة نيريا، جاء الى المكان مع أولاده. "هذا جيد لعيد المظلة، لقد نشروا في شومرون بأنه يوجد موقع نادر جدا، بشكل عام لا يسمحون لليهود بالوصول اليه. لذلك نحن جئنا"، قال، وهو يعمل كحاخام في مستشفى هيلل يافا. "هذا مكان بشكل عام لا يسمحون بالدخول اليه. لذلك فإنه توجد أهمية للسيطرة. وإذا تم القدوم معا، فإنه من السعادة الكبيرة رؤية أبناء شعب إسرائيل وهم يتنزهون في طول البلاد وعرضها".
رئيس المجلس الإقليمي شومرون، دغان، قال في هذا الحدث ما أمله الكثيرون في أعماقهم "أرض إسرائيل ودولة إسرائيل ستجسد هنا سيادتنا، من هذا المكان في جبل عيبال، في مذبح يهوشع بن نون، سيكون موقعا تراثيا مناسبا لمكان رئيسي في تاريخ شعب إسرائيل، الشعب الخالد".

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