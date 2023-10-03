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هكذا أغرق الشارع العربي بالسلاح

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






مئير ترجمان

"توجد مئات آلاف قطع السلاح غير القانونية في البيوت"، يقدر محام جنائي قديم في المجتمع العربي. "إذا كان المجرمون ذات مرة تزودوا فقط بسلاح غير قانوني، فاليوم المزيد من الأشخاص دون صلة بالعالم الجنائي يحصلون على مثل هذا السلاح لأجل الدفاع عن أنفسهم. هذا وباء أصاب الدولة، ظاهرة خطيرة تكلف حياة البشر: كميات هائلة من السلاح، تصل الى أيدي منظمات الجريمة وأساسا من خلال التهريب وتستخدم للتصفيات والتهديدات على المنظمات التي تتنازع معها وعلى المواطنين الأبرياء أيضا. ويقول ضابط كبير في الشرطة إنه رغم العمل الناجح في مجال السلاح غير القانوني، فإن "الشارع العربي ما يزال غارقا بالأسلحة".
منذ بداية العام 2023، أمسك في إطار الـ1951 نشاطا شرطيا للإمساك بالأسلحة غير القانونية 235 بندقية رشاش، 1303 مسدسات، 531 قطعة سلاح من صنع محلي، 1467 تقليدة سلاح، 54 بندقية صيد، 487 قنبلة يدوية، 245 عبوة ناسفة و170.707 ذخيرة من أنواع مختلفة.
وحسب دائرة المباحث في الشرطة، فإن معظم الأسلحة مهربة الى إسرائيل؛ حيث تقول الشرطة بأسف شديد، إنها فالتة جدا، وبالإجمال، 30 عملية تهريب لوسائل قتالية أحبطت منذ بداية السنة وأمسك فيها مئات قطع السلاح كانت في طريقها الى أيدي المجرمين ومحافل الإرهاب. فالحدود عمليا مفتوحة. لقد شخص المجرمون الإمكانية الكامنة وأدخلوا كميات هائلة من السلاح من سورية والعراق. في السنوات الأخيرة رأينا ارتفاعا هائلا في إحباط التهريب.
وأضاف: "أقدر بأنه يوجد اليوم أسلحة أكثر مما قبل خمس أو عشر سنوات لكني لا أعتقد أنه توجد قدرة للتقدير بشكل حقيقي العدد في الشارع. طالما كان سعر السلاح عاليا وينتج ربحا عاليا للمهربين، فإن أعمال التهريب ستستمر. قبل سنتين كان مسدس غالوك يكلف نحو 30 ألف شيكل، أما اليوم فقد ارتفع ثمنه الى نحو 45 ألف شيكل، وهذا يشير الى أن الطلب عال جدا على السلاح غير القانوني".
كما توجد تهريبات غير قليلة للسلاح عبر البحر أو كما يقولون في الشرطة "في حاويات تجلب البضاعة الى إسرائيل عبر الموانئ، تهرب الى إسرائيل بالأساس قطع يمكن منها بناء الأسلحة في المناطق".
ويقولون في الشرطة "هذه السنة يوجد انخفاض كاسح في عمليات سرقة السلاح من الجيش الإسرائيلي. ما يزال هناك تسريب للرصاص من الجيش الى الشارع". عمليا، المقصود هو أنه تسرق من الجيش الذخيرة أساسا.
من اللحظة التي ينشأ فيها نزاع بين المجرمين، تمر دقائق الى أن يسحب السلاح. وهكذا يمكن أن نفهم قدرة الوصول العالية الى السلاح، مما يسهم مساهمة كبيرة وبشعة في ارتفاع عدد المقتولين في المجتمع العربي منذ بداية السنة الى 193 شخصا.
ورغم حملة "مسار أخضر آمن" بقيادة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والمفتش العام يعقوب شبتاي، فإن السلاح الذي أمسك به هو فقط "قطرة في بحر السلاح الذي يغرق الشارع"، كما تشهد شخصية عامة في الوسط العربي في الرملة. وفي الشرطة يشيرون الى أنه أحبطت منذ بداية السنة 70 محاولة قتل وإطلاق نار.

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