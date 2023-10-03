Wednesday, 04 October 2023 08:27 GMT

هزة أرضية تضرب العراق

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في كلار بمحافظة السليمانية.

وجاء في بيان ل‍وزارة النقل العراقية، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الاول 2023 في محافظة السليمانية" وفق وسائل إعلام عراقية.


وأضاف البيان أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:57:56 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة جنوب قضاء كلار من محافظة السليمانية"، مشيراً الى أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".

MENAFN03102023000072011014ID1107183979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث