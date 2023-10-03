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حالة طوارئ تتعلق بالجوع تهدد الفارين من السودان

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن حالة طوارئ تتعلق بالجوع تلوح في الأفق على الحدود بين جنوب السودان والسودان مع استمرار فرار الأسر من القتال. ووفقاً للموقع الرسمي للبرنامج، أظهرت البيانات الجديدة التي جمعها برنامج الأغذية العالمي أنه من بين ما يقرب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية، كما أن 90 بالمئة من الأسر تقضي عدة أيام دون تناول الطعام. ويظهر تقييم جديد للأمن الغذائي أنجزه برنامج الأغذية العالمي أن 90 بالمئة من الأسر العائدة من جنوب السودان للسودان تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. ووجدت بيانات الفحص من المعبر الحدودي أن ما يقرب من 20 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة وأكثر من ربع النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية. --(بترا)

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